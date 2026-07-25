Лерчек могут оправить под домашний арест по требованию прокуратуры

История Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, балансирует на грани драмы и громкого скандала: в ней переплелись серьезные обвинения, тяжелая болезнь и пристальное внимание правоохранителей. Бизнесвумен, прославившаяся фитнес‑марафонами, сейчас находится в центре сразу нескольких резонансных сюжетов — от уголовного преследования до личной трагедии.

Прокуратура требует вернуть домашний арест

По версии прокуратуры Москвы, Лерчек нарушила меру пресечения, уехав на несколько дней из Москвы в Санкт‑Петербург. В связи с этим надзорное ведомство обратилось в суд с просьбой изменить меру пресечения с запрета определенных действий на домашний арест. Государственное обвинение намерено настаивать на возобновлении судебного процесса.

«Представители надзорного ведомства попросили районный суд Москвы изменить Лерчек меру пресечения с запрета определенных действий на домашний арест, так как обвиняемая нарушила [меру пресечения], уехав на пару дней из Москвы в Санкт‑Петербург», — сообщили в правоохранительных органах ТАСС.

Из‑за активного образа жизни Валерии прокуратура даже запрашивала проверку ее диагноза. Медики подтвердили: болезнь реальна, и состояние пациентки соответствует поставленному диагнозу.

Уголовное преследование и семейная драма

Лерчек проходит по уголовному делу о незаконном выводе за границу более 250 млн рублей — деньги были получены от продажи фитнес‑марафонов и выведены по подложным документам. Ситуация приобрела еще более острый оттенок из‑за судьбы бывшего супруга Валерии: в апреле Артема приговорили к 7 годам колонии. Сама бизнесвумен вину отрицает.

Тяжелый диагноз и изменение меры пресечения

Параллельно с судебными разбирательствами в жизни Лерчек развернулась куда более личная и трагичная история. После рождения младшего сына в конце февраля у нее диагностировали рак желудка четвёртой стадии с метастазами. Учитывая серьезность заболевания, 16 марта с нее сняли домашний арест.

Несмотря на тяжелый диагноз, Валерия ведет активный образ жизни: занимается спортом, посещает мероприятия, проводит время с семьей и даже запустила собственный бренд. Для многодетной матери, привыкшей к публичности и динамичному ритму, такая активность выглядит естественной, однако именно она и стала причиной новых претензий со стороны следствия.

Жизнь вопреки: светские выходы и личные моменты

Даже в такой напряженной обстановке Лерчек не уходит в полную тень. Накануне она вместе с женихом посетила вечеринку в честь годовщины друзей. Кадры с мероприятия разошлись по сети: пара позировала на яхте и не скрывала своих чувств — на фото они страстно целуются.

Этот контраст — между тяжестью обвинений, серьезностью болезни и попыткой жить полноценно — и делает историю Валерии Чекалиной одной из самых обсуждаемых в медиапространстве.

А вы как думаете, Лерчек должна быть помещена под домашний арест или это слишком сурово по отношению к больному раком человеку? Поделитесь в комментариях.