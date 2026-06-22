Лера Кудрявцева сделала заявление о расставании с мужем: «Вопросы есть?»

Телеведущая Лера Кудрявцева вновь опровергла слухи о разрыве с супругом, хоккеистом Игорем Макаровым. Поводом для сплетен стала ее поездка в Бахрейн. Только вот отдыхать знаменитость отправилась одна, без мужа и дочери.

Однако, как выяснилось, никакого разлада в семье нет. Сама Кудрявцева с иронией прокомментировала ситуацию: «Муж дома с Машей (дочкой). Мать отдыхает. Я его старше на 16 лет, живем вместе 14. Еще вопросы есть?».

Откуда пошли слухи о разрыве пары

Напомним, слухи о разрыве пары появились еще весной прошлого года, когда Лера Кудрявцева во всеуслышание заявила, что ее муж страдает от алкогольной зависимости, и что она устала его спасать. Мол, водила по врачам и делала кодировки, но воз и ныне там.

Однако, видимо, сейчас ситуация нормализовалась, раз Кудрявцева оставила дочку с мужем.

А вы что думаете об этой паре? Делитесь в комментариях!