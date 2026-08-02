Лера Кудрявцева показала образ за 270 тысяч рублей с отдыха в Сен-Тропе

Телеведущая Лера Кудрявцева. Фото: КП/Даниил Опарин

Телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала фотографию с отдыха на французском курорте Сен-Тропе.

На кадре артистка позирует на яхте в ярком полосатом костюме из масс-маркета. Однако главное внимание привлекли аксессуары, стоимость которых значительно превышает цену наряда.

Образ звезды дополнила сумка Louis Vuitton и солнцезащитные очки от Saint Laurent. По оценкам поклонников, общая стоимость этих аксессуаров составляет около 270 тысяч рублей.

При этом сам костюм, по-видимому, относится к бюджетной категории, хотя модельерская подпись и точная цена не называются.

Лера Кудрявцева известна своим чувством стиля и любовью к брендовым вещам. В последнее время она часто делится кадрами из поездок, демонстрируя яркие и запоминающиеся образы.

Фото: соцсети

Фанаты в комментариях отметили, что даже простой по дизайну костюм заиграл по-новому благодаря грамотно подобранным дорогим аксессуарам.

Телеведущая регулярно путешествует и не скрывает от подписчиков подробности своей жизни. Летний отдых во Франции стал для неё возможностью отдохнуть и порадовать поклонников стильными фото.

В прошлом месяце она вернулась из поездки в Италию, а в начале июля уже публиковала кадры из Сен-Тропе, где также демонстрировала элегантные летние луки.

Её образы всегда вызывают интерес у подписчиков, которые обсуждают не только саму звезду, но и детали её гардероба.

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