Лера Кудрявцева показала образ за 270 тысяч рублей с отдыха в Сен-Тропе

На кадре артистка позирует на яхте в ярком полосатом костюме из масс-маркета. Однако главное внимание привлекли аксессуары, стоимость которых значительно превышает цену наряда.

Образ звезды дополнила сумка Louis Vuitton и солнцезащитные очки от Saint Laurent. По оценкам поклонников, общая стоимость этих аксессуаров составляет около 270 тысяч рублей.

При этом сам костюм, по-видимому, относится к бюджетной категории, хотя модельерская подпись и точная цена не называются.

Лера Кудрявцева известна своим чувством стиля и любовью к брендовым вещам. В последнее время она часто делится кадрами из поездок, демонстрируя яркие и запоминающиеся образы.