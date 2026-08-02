Лера Кудрявцева показала образ за 270 тысяч рублей с отдыха в Сен-Тропе

На кадре артистка позирует на яхте в ярком полосатом костюме из масс-маркета. Однако главное внимание привлекли аксессуары, стоимость которых значительно превышает цену наряда.
Образ звезды дополнила сумка Louis Vuitton и солнцезащитные очки от Saint Laurent. По оценкам поклонников, общая стоимость этих аксессуаров составляет около 270 тысяч рублей.
При этом сам костюм, по-видимому, относится к бюджетной категории, хотя модельерская подпись и точная цена не называются.
Лера Кудрявцева известна своим чувством стиля и любовью к брендовым вещам. В последнее время она часто делится кадрами из поездок, демонстрируя яркие и запоминающиеся образы.
Фото: соцсети
Фанаты в комментариях отметили, что даже простой по дизайну костюм заиграл по-новому благодаря грамотно подобранным дорогим аксессуарам.
Телеведущая регулярно путешествует и не скрывает от подписчиков подробности своей жизни. Летний отдых во Франции стал для неё возможностью отдохнуть и порадовать поклонников стильными фото.
В прошлом месяце она вернулась из поездки в Италию, а в начале июля уже публиковала кадры из Сен-Тропе, где также демонстрировала элегантные летние луки.
Её образы всегда вызывают интерес у подписчиков, которые обсуждают не только саму звезду, но и детали её гардероба.