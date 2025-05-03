Лепс перенес свадьбу с 19-летней невестой

Звезды отечественного шоу-бизнеса в ожидании того, какую свадьбу устроит 62-летней Григорий Лепс. Однако музыкант неожиданно отложил торжество с 19-летней невестой. Свадьба с Авророй Киба должна была состояться летом. Но дату пришлось сдвинуть. И вот почему.

«Будет летом, но вот каким летом — не знаю», - удивил поклонников Григорий Лепс, дав понять, что в ближайшее время не рассматривает возможности жениться на юной возлюбленной.

Невеста музыканта также отставила все приготовления к торжеству. Аврора Киба собиралась блистать на свадьбе в трех дизайнерских платьях. Однако пошив наряда еще не начался.

Как удалось выяснить kp.ru, Григорий Лепс отменил свадьбу этим летом из-за финансовым проблем. Коллеги артиста уточнили, что певец весь в кредитах. «Взял большой заем на 300 млн рублей, все вложил в новый бизнес», - дали понять друзья певца. Они также пояснили, что Григорий Лепс якобы вложился в элитный бар. Это заведение музыкант планирует открыть в ближайшее время. Лепс собирается приглашать в бар только состоятельных клиентов. И надеется получить неплохие дивиденды с этого предприятия. При этом певец не ожидал, что бизнес потребует таких вложений в сотни миллионов рублей. Поразмыслив музыкант решил сдвинуть свадьбу. Так как у него попросту нет лишних денег.

«Потом, закрыв долги, сыграет красивую свадьбу с юной невестой», - говорят приятели Григория Лепса.

Певец предложил руку и сердце своей молодой спутнице Авроре год назад. Он подарил ей роскошное кольцо с крупным бриллиантом стоимостью порядка 30 миллионов рублей. Тогда церемония регистрации брака не состоялась ввиду поступления девушки в престижный Лондонский колледж моды. Аврора продолжает свое обучение. Даже за границей она поддерживает связь с Григорием Лепсом. Время от времени девушка прилетает в Москву, чтобы сопровождать любимого на ковровых дорожках. Музыкант заверил, что хочет завести детей с юной избранницей.