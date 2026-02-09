Лепс о разрыве с Кибой: "Катись оно все. Пошли они, эти девушки"

Григорий Лепс эмоционально заявил о своем желании дистанцироваться от любовных перипетий:

"Что же касается любви, да... катись оно все. Пошли они, эти девушки".

При этом он взял вину за разрыв на себя, заявив: "Хорошая она, я набедокурил".

Объясняя свою позицию, артист сослался на возраст и неизменность характера:

"Поздно перевоспитываться. Возраст уже, всякий кусочек сыпется".

Сейчас его главный интерес, по собственным словам, — это профессиональная деятельность и личное благополучие.

Что стало причиной разрыва по версии окружения

Источники, близкие к певцу, раскрыли две ключевые причины разлада. Во-первых, у Лепса случился срыв, связанный с алкоголем, из-за чего пришлось отложить несколько выступлений, что вызвало беспокойство Кибы.

Во-вторых, во время последовавшего конфликта Лепс обратился за помощью к своей бывшей супруге Анне Шаплыковой, которая немедленно прилетела из Италии, чтобы организовать медицинскую помощь и поддержку.

Такое сближение с экс-женой не могло не задеть чувства Кибы. Окончательное решение о расставании пара приняла во время новогодних каникул в Таиланде, куда Лепс пригласил Аврору с матерью для примирения.

Как все начиналось

Напомним, роман Лепса и Кибы, начавшийся в 2025 году, активно обсуждался в прессе из-за большой разницы в возрасте (45 лет). 25 января 2026 года Аврора Киба официально объявила о расставании, отметив, что оно проходит "на ноте благодарности и взаимоуважения".

Ранее, в начале февраля, на своем 20-летии Киба и ее мать позволили себе резкие высказывания в адрес Лепса, хотя он прислал девушке цветы. Недавно Аврора также публиковала в соцсетях фото с капельницей, намекая на проблемы со здоровьем, но детали не раскрывала. Заявления Лепса звучат как финальный аккорд в этой публичной истории, расставляющий точки над i.м