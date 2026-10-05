«Леопардовый жир»: Ксения Собчак побывала на Неделе моды в Париже

Париж на несколько дней превратился в эпицентр мировой моды — и, конечно, Неделя моды не обошлась без ярких появлений российских селебрити. Среди самых заметных гостей — Ксения Собчак, которая с присущей ей смелостью и иронией вписалась в атмосферу главного фэшн-события сезона. В своих соцсетях журналистка щедро делится образами, в которых посещает показы модных домов и закрытые вечеринки брендов, — каждый наряд будто создан, чтобы вызывать обсуждения.
На фоне легендарного отеля Ritz Ксения появилась в леопардовом тотал‑луке из последней коллекции Chanel. Образ Собчак дополнила черной шапочкой с кошачьими ушками. С фирменной самоиронией она прокомментировала образ.
«„Жирный леопардовый жир“, как говорится», — написала Ксения Собчак под фото.
Легкая насмешка над гипертрофированной роскошью только подчеркнула ее умение играть с трендами, а не просто следовать им.
Ксения Собчак в наряде Chanel. Фото: соцсети Ксении Собчак
Но настоящим перформансом стал выход Собчак на показе Schiaparelli. Здесь она предстала в роли настоящей «хищницы и охотницы за диким люксом» — именно так окрестили ее в модных кругах. Архитектурный жакет с контрастным зебровым принтом она виртуозно соединила с длинной атласной юбкой в пол: та крепилась цепочкой к браслету на руке, добавляя луку театральности и интриги.
Однако главная магия этого образа — в деталях, над которыми поработали стилисты Миша и Китти. Массивное золотое колье с крупным барочным жемчугом каплевидной формы, выразительное кольцо с мотивом глаза, клатч в форме анатомического уха с рельефными губами и носом, ботинки на платформе с золотыми слепками пальцев, футуристичные сияющие очки в белой оправе и драматичная винная помада — каждый элемент работал на общую идею. В этом ансамбле чувствовалась стопроцентная гармония с ДНК бренда Schiaparelli: дерзкая, сюрреалистичная, на грани искусства и провокации.
Ксения Собчак в образе хищной зебры. Фото: соцсети Ксении Собчак
Для Собчак парижская Неделя моды — не просто повод продемонстрировать гардероб, а возможность стать частью большого модного нарратива. Она не боится быть в центре внимания, балансировать на грани эпатажа и элегантности, превращая каждый выход в мини‑спектакль. И, судя по реакции публики, этот спектакль точно запомнится надолго.
А вам какой образ Ксении Собчак нравится? Поделитесь в комментариях.