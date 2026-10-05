«Леопардовый жир»: Ксения Собчак побывала на Неделе моды в Париже

Париж на несколько дней превратился в эпицентр мировой моды — и, конечно, Неделя моды не обошлась без ярких появлений российских селебрити. Среди самых заметных гостей — Ксения Собчак, которая с присущей ей смелостью и иронией вписалась в атмосферу главного фэшн-события сезона. В своих соцсетях журналистка щедро делится образами, в которых посещает показы модных домов и закрытые вечеринки брендов, — каждый наряд будто создан, чтобы вызывать обсуждения.

На фоне легендарного отеля Ritz Ксения появилась в леопардовом тотал‑луке из последней коллекции Chanel. Образ Собчак дополнила черной шапочкой с кошачьими ушками. С фирменной самоиронией она прокомментировала образ.

«„Жирный леопардовый жир“, как говорится», — написала Ксения Собчак под фото.

Легкая насмешка над гипертрофированной роскошью только подчеркнула ее умение играть с трендами, а не просто следовать им.