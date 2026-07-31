Леонтьев нашел способ сэкономить на особняке в США миллионы рублей

Артист приобрел недвижимость в 2015 году за 2,94 миллиона долларов через супругу Людмилу Исакович. Позже он переписал объект на семейный траст.

Сейчас особняк площадью 660 квадратных метров, по данным источников, оценивается в 8,58 миллиона долларов.

Благодаря участию в программе Save Our Homes, которая защищает владельцев от резкого роста налогов, Леонтьев платит около 60 тысяч долларов в год. Без этой льготы сумма налога составляла бы около 159 тысяч долларов.

Таким образом, экономия певца достигает почти 100 тысяч долларов ежегодно.

В договоре есть пункт о праве на льготу для основного места жительства, который гарантирует сохранение льгот и пожизненного права пользования домом после его передачи в траст.

По информации Baza, годовой налог на недвижимость для певца составляет около 59,9 тысячи долларов.

Сам Валерий Леонтьев долгое время проживает в Майами, где у него есть еще один дом в районе Майами-Бич. Артист переехал в США. Пока неизвестно, фиксируют ли российские налоговые органы этот доход и был ли он задекларирован.

В России певец не выступает с 2022 года, но его супруга Людмила, которая является его директором, в 2023 году зарегистрировала в Москве ООО «Феникс», связанное с концертной деятельностью.