Леонид Якубович чуть не стал жертвой мошенников: кто спас ведущего

Легендарный ведущий программы "Поле чудес"Леонид Якубович в интервью "Комсомольской правде" рассказал, что чудом избежал обмана со стороны аферистов. В критический момент его спас бдительный сын Артем.

Услышав подозрительный телефонный разговор отца с неизвестными, мужчина мгновенно вырвал у него трубку.

Леонид Якубович: "Сын услышал, заподозрил неладное и мгновенно среагировал"

По словам Леонида Аркадьевича, мошенники звонят ему до сих пор. Но сейчас он уже контролирует ситуацию и знает, как действовать в подобных ситуациях.

"Я тогда начал длинный разговор с мошенником, сын услышал, заподозрил неладное и мгновенно среагировал. Сейчас я уже, если слышу что-то не то, не вступаю в беседы, сразу кладу трубку", — отметил телеведущий.

Как в семье Леонида Якубовича празднуют Новый год

В беседе с "Комсомолкой" ведущий "Поля чудес" также затронул тему профессиональных интересов своих уже взрослых детей. Сын, подобно отцу, работает на телевидении.

Его дочь Варвара избрала иной путь: она строит карьеру журналиста в IT-сфере, совмещая это с творчеством — пишет музыку и книги. Вскоре свет увидит уже ее вторая литературная работа.

Дочь Артема Софья также нашла свое призвание в профессиональной сфере. Она строит карьеру в рекламном агентстве, и, как рассказывает ее знаменитый дедушка, работа пока приносит ей большое удовольствие.

Новый год ведущий "Поля чудес" предпочитает проводить в семейном кругу, собрав вместе всех родных. Эта традиция — семейная.

Леонид Аркадьевич унаследовал ее от своих родителей, которые в его детстве также праздновали Новый год исключительно в тесном кругу. Этим же ценностям Якубович научил и свою третью супругу Марину Видо, которая младше его на 18 лет.

А вы когда-нибудь сталкивались с мошенниками? Делитесь в комментариях!