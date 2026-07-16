Леонид Агутин повысил цену за аренду квартиры в Майами из-за роста налогов

Жизнь звезд нередко связана не только с творческими взлетами, но и с непростыми хозяйственными расчетами — и недвижимость за рубежом здесь нередко становится источником головной боли. Именно с такой ситуацией столкнулся Леонид Агутин. Содержание его апартаментов в Майами заметно подорожало, и теперь артист вынужден искать способы компенсировать возросшие расходы.

Из‑за отмены налоговых льгот в США стоимость владения недвижимостью для музыканта существенно увеличилась. Как сообщается, Флорида лишила Агутина (а заодно и его супругу Анжелику Варум) преференций — в результате ежегодные платежи вырастут с прежних 10 тысяч долларов примерно до 12 тысяч. Чтобы переложить часть нагрузки на арендаторов, певец повысил плату за аренду своих апартаментов в Майами до 7 тысяч долларов в месяц.

Ранее Леонид Николаевич пытался реализовать свою трехкомнатную квартиру на побережье Санни‑Айлс‑Бич — жилье площадью 167 квадратных метров выставлялось на продажу за 1,4 миллиона долларов, но покупателей так и не нашлось. Тогда объект перевели в арендный фонд: сначала ставка составляла 6 тысяч долларов, позже ее подняли до 7 тысяч.

При этом комплекс предлагает жильцам немало преимуществ — собственный пляж, спа‑зону, охрану, тренажерный зал и парковку. Тем не менее, судя по динамике объявлений, арендаторы покидают квартиру примерно каждые три месяца.

Сам Леонид Агутин воздержался от комментариев в связи с этим. Его жена Анжелика Варум также сдает недвижимость в Майами, но в более скромном сегменте: ее двухкомнатная квартира площадью 122 квадратных метра в Авентуре предлагается за 2900 долларов в месяц.

По материалам Mash