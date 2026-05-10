Лель опровергла слухи о романе с Хабенским и их общем ребенке

Пользователи заметили, что девушка, по их мнению, не похожа на своего официального отца — бизнесмена Игоря Кузнецова, за которого певица вышла замуж в 2008 году. В комментариях под свежими фото Эмилии появились предположения, что ее настоящим отцом может быть актер Константин Хабенский. Певица решила ответить на эти слухи прямо.

По словам Кати Лель, она познакомилась с Хабенским намного позже, чем родила дочь.

«Если о вас говорят, значит вы им очень интересны, не даете покоя, пускай говорят! А с Константином Хабенским мы познакомились через 13 лет после рождения доченьки», — написала звезда в соцсетях.

Это уже не первый раз, когда певице приходится опровергать слухи об этом романе. Ранее она уже называла домыслы о связи с актером «нелепыми».

Катя Лель (настоящее имя — Екатерина Чупринина) — российская певица, пик популярности которой пришелся на конец 1990-х — начало 2000-х годов. В 2008 году она вышла замуж за бизнесмена Игоря Кузнецова, а в 2009 году родила дочь Эмилию.

Константин Хабенский — народный артист России, известный по фильмам «Ночной дозор», «Адмиралъ», «Географ глобус пропил» и другим. Он был женат на журналистке Анастасии Хабенской, которая скончалась в 2009 году после продолжительной болезни. В 2013 году актер женился во второй раз на актрисе Ольге Литвиновой, у них есть дочь.

Несмотря на категоричное опровержение певицы, слухи в интернете не утихают. Пользователи продолжают обсуждать внешность Эмилии и находить в ней черты актера. Сама певица, судя по ее реакции, устала от постоянных спекуляций на эту тему.