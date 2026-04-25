«Легко обвиняют других»: Кожевникова вступилась за Боню, припомнив Собчак оскорбления

Телеведущий Владимир Соловьев жестко высказался в отношении Виктории Бони. В ответ на это за интернет‑знаменитость заступилась Ксения Собчак, но сама Боня расценила такую поддержку исключительно как очередную попытку привлечь к себе внимание.

В конфликт включилась актриса и многодетная мама Мария Кожевникова. Артистка высказалась о заявлениях всех вовлеченных в скандал и не обошла стороной Собчак, напомнив о нанесенных оскорблениях.

Кожевникова заявила, что оскорбления — это недостойно и неприемлемо вне зависимости от того, кто их произносит: мужчина или женщина. По ее словам, подобное поведение неуместно как в эфире федеральных каналов, так и в онлайн‑пространстве. Актриса подчеркнула, что для здравомыслящих людей этот вопрос исчерпан и не требует дальнейших дискуссий, а таких людей, как она надеется, пока большинство.

При этом Кожевникову поразило, насколько легко люди обвиняют других в тех пороках, которые присущи им самим. В качестве показательного примера она привела Ксению Собчак. Артистка отметила, что количество оскорбительных высказываний, прозвучавших из уст журналистки, невозможно подсчитать. Кожевникова подчеркнула: принадлежность к женскому полу не служит оправданием, хотя порой подобные реплики и могут казаться ироничными.

«Но меня удивило другое! Как легко обвиняют других в собственном зле! Самым ярким примером является Ксения Собчак. Сколько оскорблений вылетело из ее уст невозможно подсчитать, и да, то, что она прекрасного пола это не оправдание и даже то, надо признать, что это бывает иногда иронично, тоже!» — написала Кожевникова.

Актриса напомнила о принципе «что посеешь, то и пожнешь» и задалась вопросом, не стоит ли начать с самоанализа — тогда, возможно, мир станет лучше.

Кроме того, Кожевникова решила ответить на давнее высказывание Собчак, которое та озвучила публично много лет назад перед широкой аудиторией. По словам артистки, журналистка тогда раскрыла некий ее секрет, сопроводив это нецензурными выражениями.

Кожевникова добавила, что теперь журналистка искренне удивляется и негодует, когда сталкивается с оскорблениями в свой адрес. Артистка уточнила, что пишет это без обид и претензий — просто фиксирует факт: за фасадом благопристойности нередко скрывается лицемерие.

Кожевникова одобрила реакцию Виктории Бони, которая не стала отвечать оскорблением на оскорбление. Актриса процитировала фразу:

«Если вам удалось не ответить на оскорбление оскорблением, знайте: вы победили», — добавила Кожевникова.

В завершение Кожевникова отметила, что описанные ситуации — лишь отдельные эпизоды, а проблема гораздо масштабнее. По ее мнению, в обществе уже долгое время предпринимаются усилия (в том числе и со стороны женщин), чтобы принизить статус представительниц прекрасного пола.

Актриса убеждена, что это глобальный тренд: женщина — это источник, проводник, «портал», через который в мир приходят души, а значит, для управления миром необходимо контролировать женщину. Кожевникова пообещала в будущем подробнее изложить свои размышления на эту тему и поинтересовалась мнением аудитории.