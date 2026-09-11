«Легенда не может в принципе ходить в туалет»: Поплавская объяснила крах карьеры SHAMANa

В мире шоу‑бизнеса имидж порой значит не меньше, чем голос и тексты песен. Именно об этом с жесткой прямотой высказалась Яна Поплавская, рассуждая о стремительном взлете и последовавшем спаде популярности SHAMAN (Ярослава Дронова). По мнению актрисы, артист из «фронтмена патриотической песни» и «молодой знамени» превратился в заурядного исполнителя — и виной тому не только творческие решения, но и перемены в личной жизни.

Поплавская называет развод Дронова с пиарщицей Еленой Мартыновой и его последующий брак с активисткой Екатериной Мизулиной судьбоносным выбором. Актриса убеждена: для мужчины крайне важно, какая женщина находится рядом, и именно уход от Мартыновой, которая активно работала над имиджем артиста, запустил цепную реакцию, повлиявшую на всю карьеру SHAMAN.

«Пока SHAMAN молчал, все было хорошо. Очень часто известным людям, которым, может быть, не хватает образования или высокого IQ, лучше молчать. Чтобы вести за собой, поднимать, быть ориентиром, он должен стать легендой. А легенда не может рассказывать, где он держит свой микрофон — легенда не может в принципе ходить в туалет. Легенда не спит, не пьет, никогда не говорит глупостей, потому что это легенда. Это нужно людям. Вот Данко — это легенда. Вырвал сердце, нес. Вот он должен был нести. А он взял и уронил. И эти рассказы про куриные гузки, которые он ест со своей женой, про ножки — это всё хорошо, но за закрытыми дверями», — объяснила Поплавская.

Актриса считает, что, отказавшись от прежнего, тщательно выстроенного образа, Дронов пошел по пути «сближения с народом» — но этот вектор, по ее словам, сыграл против него. Отсюда, уверена Поплавская, и растут корни громких скандалов последних лет: от перформанса с облизыванием льда на Байкале до эксцентричных акций с сожжением кожаных штанов и демонстрацией «секретных папок».

«Случился слом. Плиты развалились, которые, как я предполагаю, создала ему женщина, которая до этого занималась его имиджем, продвижением, карьерой. Предыдущий брак. Эта работа была направлена на то, чтобы этот SHAMAN, с дредами, белокурый, мощный — чтобы этот образ работал. И вдруг он оказался таким среднестатистическим, вроде, не Шаманом, а таким парнишкой, у которого и голос, вроде, хороший, но песни куда‑то ушли. К сожалению, все рухнуло. И мы опять оказались без молодого патриотичного фронтмена. А дальше уже началось», — заявила Поплавская в эфире Rutube‑канала «Дорогая Редакция».

Напомним, Ярослав Дронов обрел всероссийскую известность в 2022 году благодаря песням «Я русский» и «Встанем». Его популярность взлетела на волне общественного запроса на новые патриотические голоса и обновления эстрады. Немалую роль в старте карьеры артиста сыграло сотрудничество с продюсером Виктором Дробышем — их партнерство завершилось осенью 2022 года. С тех пор, отмечает Поплавская, новых знаковых патриотических хитов у SHAMAN практически не появилось, несмотря на очевидные попытки их создать.

Так или иначе, история SHAMAN стала наглядным примером того, как хрупка грань между культовым образом и его разрушением — и как сильно на публичное восприятие артиста могут влиять не только музыкальные релизы, но и личные решения, попадающие в фокус общественного внимания.

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