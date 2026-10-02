«Лечимся»: Иосиф Пригожин рассказал о болезни певицы Валерии

Валерия и Иосиф Пригожин. Фото: Алексей Белкин / News.ru / Global Look Press

Иосиф Пригожин раскрыл правду о состоянии Валерии.

Осенний сезон простуд дает о себе знать даже в звездных кругах. Тревожная новость всколыхнула поклонников певицы Валерии: в соцсетях появилась фотография артистки под капельницей. Кадр опубликовал ее супруг и продюсер Иосиф Пригожин, однако вдаваться в детали он не стал — кадр говорил сам за себя и вызвал волну переживаний среди фанатов.

В кадре Валерия запечатлена лежащей под теплым пледом. Видна ее рука с капельницей. Певица при этом с макияжем и улыбается тому, кто делает снимок.

«Начали оперативное лечение, чтобы дальше не разболеться», — подписал фото Иосиф Пригожин.

Певица Валерия заболела. Фото: соцсети

Чтобы прояснить ситуацию, журналисты обратились напрямую к Иосифу Пригожину. Продюсер не стал нагнетать обстановку и прокомментировал ситуацию сдержанно, но искренне.

«Заболела. Наверное, вирус. Лечимся», — рассказал Пригожин.

Короткий комментарий снял часть напряжения: стало понятно, что ситуация находится под контролем, а Валерия получает необходимую медицинскую помощь. При этом Пригожин не стал раскрывать диагноз или подробности лечения — и это вполне объяснимо: здоровье — слишком личная сфера, чтобы выносить ее на всеобщее обсуждение.

Осенний «марафон» простуд не щадит никого, и даже люди с насыщенным графиком и железной выдержкой порой вынуждены брать паузу, чтобы восстановить силы. Поклонники артистки надеются, что лечение пройдет быстро, а Валерия вскоре вернется к творческой деятельности — полной энергии и вдохновения.

По материалам Super

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