«Лечимся»: Иосиф Пригожин рассказал о болезни певицы Валерии

Осенний сезон простуд дает о себе знать даже в звездных кругах. Тревожная новость всколыхнула поклонников певицы Валерии: в соцсетях появилась фотография артистки под капельницей. Кадр опубликовал ее супруг и продюсер Иосиф Пригожин, однако вдаваться в детали он не стал — кадр говорил сам за себя и вызвал волну переживаний среди фанатов.

В кадре Валерия запечатлена лежащей под теплым пледом. Видна ее рука с капельницей. Певица при этом с макияжем и улыбается тому, кто делает снимок.