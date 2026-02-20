Лазарев сорвался на участников шоу "Ну-ка, все вместе! Хором!": "Не был готов к такому"

Новый сезон шоу "Ну-ка, все вместе! Хором!" обещает быть жарким. Уже в первом его выпуске, который телеканал "Россия" покажет сегодня, 20 февраля, Сергей Лазарев сорвался на участников. Что вывело из себя лидера сотни?

Лазарев в шоке от коллектива

В первом выпуске глава сотни Сергей Лазарев не сдержал эмоций и наехал на один из коллективов. После выступления хора Лазарев негодовал так, что всем вокруг стало неловко. Он отчитал внешний вид артистов и их поведение.

"Я все не понимаю в этом выступлении! Не был готов к такому необработанному звуку. Я все время говорил про себя "Я не понимаю, они стебутся?". Я не понимал вашего отношения к тому, что вы делаете на сцене", — отчитал Лазарев участников.

Он заявил, что настрой артистов ему показался враждебным. В их поведении он увидел некую претензию. Задело Лазарева и то, как участники коллектива слушали замечания Надежды Бабкиной. Он потребовал уважения к народной артистке.

"Вы даже комментарии великих людей нашей страны слушаете как-то…" — сказал Лазарев. — Нельзя так! Потому что эти люди добились гораздо большего, и они вас многому могут научить!"

Что сказала Надежда Бабкина

Надежда Георгиевна поддержала Лазарева. Она подчеркнула, что артистам стоит прислушаться к нему. Она поделилась эмоциями от проекта и объяснила, почему так ценит происходящее на сцене. Надежда Бабкина призналась, что обожает хоровое пение. По ее словам, при этом создается потрясающая энергия, которая завораживает.

Сергей Лазарев уже много лет является лидером сотни популярного шоу телеканала "Россия" "Ну-ка, все вместе!" и "Ну-ка, все вместе! Хором!". Он очень эмоционален. И периодически попадает из-за этого в скандалы. Все помнят об инциденте с фониатром Львом Рудиным, из-за которого Лазарев чуть не отказался от ведения шоу. Но все обошлось!

По материалам Starhit

А вы будете смотреть шоу "Ну-ка, все вместе! Хором!"? Поделитесь в комментариях.