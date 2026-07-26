Лайма Вайкуле упала на сцене во время выступления

Народная артистка Латвии Лайма Вайкуле во время исполнения песни потеряла равновесие и упала на спину, сообщают очевидцы.

По словам зрителей, певица попятилась назад и оступилась. Падение произошло прямо во время номера. Очевидцы отмечают, что артистка выглядела взволнованной, что могло быть связано с неполной заполняемостью зала.

«Зал заполнен едва ли наполовину. Огромное количество пустых кресел. Совсем тухлое зрелище. Лайма из последних сил изображает перед камерами, будто все хорошо и никакого краха не происходит», — делятся впечатлениями зрители.

Фестиваль, который проводит Вайкуле, в этом году собрал множество артистов, покинувших Россию после 2022 года.

Вайкуле пыталась пригласить на фестиваль лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука, однако тот отказался. Певица прокомментировала это так:

«Мы писали Шевчуку. Но я просто понимаю, что он не может сейчас приехать именно ко мне. Не то что с гастролями в Латвию, а ко мне. Но думаю, что придет время, когда он приедет к нам на фестиваль».

Стоит отметить, что Лайма Вайкуле долгое время была одной из самых популярных певиц на постсоветском пространстве. Ее хиты «Вернисаж», «Дождик» и другие хорошо знакомы русскоязычной аудитории.