Лайма Вайкуле резко снизила цену на свой особняк в Латвии

Звезда эстрады Лайма Вайкуле вновь привлекла внимание публики — на этот раз не новым хитом, а очередным витком истории с продажей своего латвийского особняка. Дом в престижном районе Юрмалы, Лиелупе, уже не первый год ждет своего покупателя, а условия сделки обрастают все новыми нюансами.

Сейчас певица снизила цену на роскошные хоромы до 4,8 миллиона евро и даже готова предоставить дополнительную скидку в 800 тысяч евро — но только при условии срочной покупки. При этом процесс продажи идет непросто: несмотря на периодические просмотры, подходящего владельца за годы поисков так и не нашлось.

Особняк площадью почти 500 квадратных метров по-прежнему остается воплощением комфорта и стиля: в нем есть бассейн, панорамный зал, просторная гостиная, мебель из натуральных материалов и даже пианино. Ухоженный участок с цветами и статуями дополняет картину. Однако быстро въехать в дом не получится — на освобождение помещения потребуется больше месяца.

Условия для потенциальных покупателей довольно специфические. Риелторы тщательно проверяют претендентов и в приоритетном порядке рассматривают иностранцев, избегая клиентов с российским гражданством (в том числе с двойным). От будущих владельцев также просят воздерживаться от политических заявлений — особенно если они говорят на русском языке. Впрочем, исключения возможны: дом готовы продать и россиянам, но уже на миллион евро дороже.

Изначально Вайкуле выставила недвижимость на продажу еще в начале 2010‑х, запрашивая за нее 5 миллионов евро. С тех пор ценник постепенно снижался, и сейчас певица готова обсуждать дальнейшее понижение — вплоть до примерно 4 миллионов евро.

Стоит отметить, что это не единственный шаг артистки по сокращению своего латвийского портфеля недвижимости: ранее она уже продала одну из своих квартир в стране. Теперь же в центре внимания — именно этот просторный особняк, судьба которого пока остается неопределенной.

По материалам Mash