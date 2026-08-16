Лайма Вайкуле оскорбила молодых россиян: «Будут жить как животные»

На этот раз артистка высказалась о молодом поколении россиян, назвав их «несчастными» и предрекая им «жизнь животных».

«Они же люди мира, они знают языки, мир открыт для них — но теперь все это будет закрыто, и они будут, как животные там жить, как мы жили», — предположила певица.

В том же интервью Вайкуле призналась, что в молодости испытывала стыд за свое происхождение из СССР и скрывала знание русского языка за рубежом.

«Я помню время, когда мне было стыдно, что я из Советского Союза, я приезжала в Америку, и мы сразу переходили на английский, чтобы они не услышали, что мы говорим по-русски, что мы знаем русский, чтобы только не думали, что мы из Совка», — рассказала артистка.

Она также подчеркнула, что всегда была «безнадежным антисоветчиком» и старалась не следить за новостями, считая их ложью.

Это не первое русофобское заявление Вайкуле. Ранее она уже говорила о готовности взять в руки автомат и воевать против России, а также оскорбительно высказывалась о жителях страны.

*Признано СМИ-иноагентом и нежелательной организацией в России.