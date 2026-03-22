Лариса Гузеева: "Самое большое наказание – жить с виной"

В соцсетях Ларисы Гузеевой появился странный пост. В нем известная телеведущая делится своими философскими мыслями на очень важные темы.

Лариса Гузеева: "Можно обмануть всех – себя невозможно"

"Можно обмануть всех – себя невозможно. Самая беспощадная правда – себе про себя. Невозможность вернуться в прошлое и переиграть все, уже повзрослевшим и опытным – убивает. Самое большое наказание – жить с виной. Я знаю, что не одна – нас таких много. И вы сейчас напишите много утешительного и мудрого. Спасибо" - написала ведущая в соцсетях.

Как живет Лариса Гузеева

Интересно, о какой вине говорит Лариса Гузеева?

Со стороны ее жизнь кажется вполне благополучной. Актриса наряду с Розой Сябитовой и искусственным интеллектом Мендельсоном уже много лет ведет программу "Давай поженимся" на Первом канале.

Она счастливо замужем за знаменитым ресторатором Игорем Бухаровым. Ведущая вырастила двух детей: Ольгу и Георгия.

А в конце прошлого года Гузеева примерила новый статус – бабушки. Ее дочь Ольга вышла замуж за парня по имени Никита и родила девочку Иву.

