Лариса Гузеева показала откровенное фото 39-летней давности

Лариса Гузеева — народная артистка России, известная зрителям по роли в фильме «Жестокий романс», а также как многолетняя ведущая шоу «Давай поженимся!» на Первом канале. Эпатажное поведение и смелые высказывания — неотъемлемая часть её публичного образа.

Ранее Гузеева уже шокировала публику откровенными фото и заявлениями. Например, в 2020 году она выложила снимок в купальнике, а в 2022 году — в платье с глубоким декольте, чем вызвала восхищение и критику одновременно.

В 2024 году она раскритиковала современную моду и призвала женщин не бояться выглядеть женственно и сексуально в любом возрасте.

Недавно, в апреле 2026 года, Гузеева также попала в заголовки новостей после того, как жестко прошлась по современным артистам, назвав их бездарными. Однако, несмотря на возраст (в сентябре 2025 года ей исполнилось 67 лет), актриса продолжает активно работать на телевидении и вести свой блог, где часто провоцирует публику на бурное обсуждение.