Лариса Гузеева подтвердила развод с мужем: называет бойфрендом

Брак Ларисы Гузеевой и ресторатора Игоря Бухарова, заключенный в 1999 году, фактически распался шесть лет назад. По информации KP.RU, супруги, у которых есть общая дочь Ольга, официально оформили развод в 2019 году.

Как Лариса Гузеева путешествует со своим бойфрендом по Карелии. Он же бывший муж

Гузеева не афишировала этот факт, но и не скрывала кризис в семье. Впоследствии им удалось преодолеть разногласия и сохранить дружеские отношения, однако воссоединяться юридически они не стали.

"Они развелись после 20 лет брака еще в 2019 году. Более шести лет назад", - рассказывала "Комсомольской правде" приятельница актрисы.

Долгое время Лариса Гузеева оставляла без ответа вопросы о возможном разводе. Лишь теперь телеведущая официально подтвердила, что ее брак с Игорем Бухаровым расторгнут.

На своей странице в соцсетях актриса поделилась кадрами новогодней поездки: на видео они с Игорем путешествуют на машине по зимней дороге. Гузеева пояснила, что вместе с питомцем — собакой по кличке Жужа — отправляется на отдых в Карелию. При этом в своем рассказе она не использовала по отношению к Бухарову слово "муж".

"Смотрите, какая красота заснеженная! Мы едем в Карелию на зимнюю рыбалку с моим бойфрендом Игорем Олеговичем и моей Жужечкой. Господи, какие просторы, какая красота!", - написала ведущая в соцсетях.

При этом на пальце Игоря Бухарова не видно обручального кольца.

Семейные радости и кризисы Ларисы Гузеевой

Со своим будущим мужем, Игорем Бухаровым, Гузеева познакомилась в юности: ей было 18, ему — 17. Как позже вспоминал ресторатор, тогда он всерьез увлекся Ларисой, но она не ответила ему взаимностью. Лариса Гузеева дважды побывала замужем, прежде чем их пути снова пересеклись.

Новая встреча пришлась на сложные 90-е: актриса в одиночку растила маленького сына, переехав с матерью и ребенком из Санкт-Петербурга в Москву. Игорь оказал ей существенную поддержку, всегда появляясь в нужный момент.

Как признавалась Гузеева, их роман начался скорее из чувства благодарности, которое позже переросло в любовь. Но как поется в известной песне: "Любовь никогда не бывает без грусти".

Впервые о трудностях в семейной жизни актриса сообщила еще в 2009 году, признавшись журналистам, что изменяла супругу.

Затем, в 2016 году, пара столкнулась со вторым серьезным кризисом. По словам Гузеевой, муж стал делать ей замечания относительно фигуры, а сам активно занялся спортом и стал тщательно следить за внешностью. Это заставило актрису усомниться в его верности.

В 2017 году, в эфире программы "Смак", Лариса с грустью констатировала серьезные разногласия в семье, сказав, что дело практически дошло до развода. Позже в своем шоу "Давай поженимся!" ведущая подтвердила, что они с мужем действительно живут раздельно.

Но оборвать многолетнюю связь оказалось непросто. В 2023 году Гузеева заявила, что им удалось преодолеть разлад и переосмыслить совместную жизнь.

Как призналась актриса, она поняла, что была душнилой в отношениях. Супруги сели, поговорили, и Гузеева пообещала, что не будет больше все контролировать.

"Нужно давать больше свободы, ведь человек тебе не принадлежит, ты его даже не рожала", - пояснила Гузеева в интервью РИА "Новости".

А что вы думаете об этой паре? Делитесь в комментариях!