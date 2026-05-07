Лариса Долина сравнила хейт в свой адрес с распятием

На фоне бурных обсуждений и многочисленных нападок со стороны публики Лариса Долина нашла способ выразить свое отношение к происходящему: она записала новый трек, ставший своего рода ответом всем, кто злорадствовал над ее бедой. Лариса Долина анонсировала новую песню под названием «Момент истины».

О чем поется в песне Долиной

В композиции Долина эмоционально отреагировала на волну негатива. В частности, артистка упомянула известную присказку «казнить нельзя помиловать», а также заявила, что взошла на эшафот под «крики и проклятия». Свое переживание от нападок публики певица сравнила с распятием — метафора подчеркнула глубину испытанных ею эмоций в период, когда каждое ее действие и слово оказывались под пристальным вниманием СМИ и аудитории.

«Казнить нельзя помиловать

И запятую где поставишь

Чтоб подыгрывать

Ликующей толпе

Под крики и проклятия

На личный эшафот

Я словно на распятие

Шла, сделав шаг вперед», — поет Долина в новой песне.

Этот шаг — не просто творческая реакция, но и попытка восстановить баланс: после месяцев осуждения Долина выбрала форму искусства, чтобы донести свою позицию и дать понять, насколько болезненным оказался для нее весь этот опыт.

Громкая история Долиной

История с продажей квартиры Ларисы Долиной в престижном московском районе Хамовники прогремела на всю страну и породила так называемый «эффект Долиной» — термин, закрепившийся за схемой оспаривания сделок с недвижимостью.

Летом 2024 года артистка продала жилье, а затем заявила, что действовала под давлением мошенников и лишилась полученных денег. Через суд певица добилась возврата квартиры, не вернув средства покупательнице — ситуация вызвала широкий общественный резонанс и шквал критики в адрес знаменитости.

Позже Верховный суд все же встал на сторону покупательницы. Долиной пришлось отдать квартиру Полине Лурье. Сделала певица это с большой неохотой.