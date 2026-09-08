Лариса Долина поселилась в Москве в квартире беглого американского пианиста

Громкая история с элитной недвижимостью получила неожиданное продолжение. Народная артистка Лариса Долина, как выяснилось, теперь живет в квартире в ЖК «Премьер», ранее связанной с именем Игоря Райхельсона — пианиста, бизнесмена и фигуранта громкого уголовного дела. Эта история — не просто хроника смены жильцов, а переплетение искусства, больших денег и судебных разбирательств, где каждый поворот способен стать сюжетом для остросюжетного сериала.

Долина въехала в квартиру беглого американского пианиста, которого подозревают в хищении 5 млрд рублей в России. Как сообщается, долгое время часть жилья в элитном ЖК «Премьер» принадлежала Игорю Райхельсону — музыканту, получившему паспорт США. Его путь от концертной сцены к большим бизнес-оборотам выглядит как резкий разворот: начав с музыки, он затем погрузился в торговлю цветными металлами и титаном. Райхельсон стал совладельцем компании Interlink Metals and Chemicals S.A, которая занималась импортом и экспортом металлов. Однако именно бизнес-активность привела к тому, что предпринимателя объявили в международный розыск. Сейчас его обвиняют в мошенничестве на 5,1 млрд рублей у крупнейшего производителя титана в РФ — компании «ВСМПО‑Ависма».

Долгое время бизнесмен был прописан в той самой квартире в «Премьере», но в 2025 году в историю вмешался родственник владельца недвижимости. Он подал в суд на Райхельсона, указав, что тот давно не живет в квартире и не вносит плату за нее. Суд принял во внимание все доводы истца и напомнил, что собственник вправе самостоятельно решать, кто может быть зарегистрирован в его жилье. В конце 2025 года иск был удовлетворен — так связь Райхельсона с квартирой официально оборвалась.

Теперь в этих стенах — новая хозяйка. Лариса Долина поселилась в ЖК премиум‑класса. Квартира площадью 242 квадратных метра оценивается примерно в 250 миллионов рублей. Примечательно, что новую недвижимость певицы оформили на ее дочь Ангелину: это решение стало своего рода страховкой — чтобы Лариса Долина вновь не лишилась жилья, как это случилось с ее знаменитой квартирой в Хамовниках.

По материалам SHOT