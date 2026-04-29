Лариса Долина поселилась в апартаментах Стивена Сигала за 700 000 рублей

Лариса Долина арендовала квартиру, которую раньше снимал голливудский актер Стивен Сигал. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash.

Какое жилье арендует Лариса Долина

Жилье площадью 235 квадратных метров расположено в элитной московской высотке. А его аренда обходится в 700 тысяч рублей в месяц.

Официальным владельцем недвижимости является состоятельный господин, связанный с одной из энергетических компаний.

Ранее певица упоминала, что снимает эту квартиру у знакомых со скидкой.

Как шутит Телеграм-канал Mash, Стивена Сигала никто не выселял. Он съехал самостоятельно задолго до заселения Долиной.

Что случилось с квартирой Ларисы Долиной

Напомним, Лариса Долина попалась на удочку мошенников, которую убедили ее продать квартиру в Хамовниках за 200 миллионов рублей. Покупательницей недвижимости стала 35-летняя мать-одиночка Полина Лурье.

Лариса Долина попробовала было отсудить квартиру назад. И поначалу судебные инстанции пошли ей навстречу. Но в итоге Верховный суд встал на сторону Полины Лурье.

А Лариса Александровна, помимо этого, столкнулась с волной народного гнева.

