Лариса Долина отсудила у мошенников 62 млн рублей: подробности

Суд обязал мошенников вернуть певице Ларисе Долиной 62 миллиона рублей. Изначально певица заявляла в иске сумму в 176 миллионов рублей. Но позже снизила требования до 114 миллионов. Часть средств обвиняемые были вынуждены вернуть еще до начала первого судебного заседания — это повлияло на корректировку исковой суммы.

Приговор мошенникам: тюремные сроки и штрафы

Ранее Лариса Долина подала в суд на четверых злоумышленников, из‑за которых лишилась квартиры. Все фигуранты дела уже получили заслуженное наказание.

Анжела Цырульникова — 7 лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф в размере 1 миллиона рублей;

Дмитрий Леонтьев — 7 лет колонии общего режима и штраф 900 тысяч рублей;

Артур Каменецкий — 7 лет в колонии строгого режима и штраф 900 тысяч рублей;

Андрей Основа — 4 года в колонии общего режима и штраф 900 тысяч рублей.

История Ларисы Долиной

Певица Лариса Долина угодила в громкую историю с мошенниками. Звезда продала квартиру, поддавшись на уговоры настойчиво звонивших ей людей. По словам Долиной, она подверглась небывалому прессингу.

Позже, из-за того, что суд встал на сторону Долиной и аннулировал сделку купли-продажи квартиры в Хамовниках, против певицы восстало общество. Ларису Долину отменяли, публика отказалась ходить на ее концерты.

Окончательную точку в этом деле поставил Верховный суд. Он постановил, что Лариса Долина должна освободить квартиру в Хамовниках и передать жилище покупательнице Полине Лурье. Долина затягивала процедуру, но все же передала ключи новой владелицы жилья.

Разбирательства все еще продолжаются. Долина требует материальной компенсации. И часть ее требований уже удовлетворены.

По материалам SHOT