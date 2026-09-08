Лариса Долина отсудила 114 млн рублей у курьеров, помогавшим мошенникам

Громкая история, которая началась с обмана и едва не обернулась для народной артистки настоящей финансовой катастрофой, получила справедливое завершение в зале суда. Лариса Долина, ставшая жертвой изощренной мошеннической схемы, сумела не только доказать свою правоту, но и добиться внушительной компенсации — случай, который стал примером того, как даже в самых запутанных ситуациях закон может встать на сторону пострадавшего.

Лариса Долина отсудила 114 миллионов рублей у курьеров, которым она передала наличные под влиянием мошенников. По данным суда, певица стала жертвой классической, но от этого не менее опасной схемы: злоумышленники, выдавая себя за представителей силовых структур и банковских служб, убедили Долину, что ее средства находятся под угрозой, и единственный способ их «спасти» — срочно передать наличные через доверенных курьеров. Под психологическим давлением артистка выполнила все указания, лишившись огромной суммы.

В роли посредников выступили Анжела Цырульникова и Андрей Основа — именно они физически приняли деньги от певицы. Следствие и суд установили, что курьеры участвовали в преступной цепочке. Несмотря на то что они могли позиционировать себя как «просто выполнявших поручение», их действия стали неотъемлемой частью мошеннической операции.

Суд полностью удовлетворил иск Ларисы Долиной и постановил взыскать с Цырульниковой и Основы 114 миллионов 120 тысяч рублей. Кроме того, ответчики обязаны компенсировать расходы на госпошлину — 330 тысяч рублей. Это решение стало не только финансовой победой для певицы, но и важным сигналом: даже если человек стал звеном в схеме дистанционно, это не освобождает его от ответственности за участие в хищении чужих средств.

Лариса Долина требует в общей сложности 176,1 миллиона рублей — эта сумма отражает масштаб ущерба, нанесенного ей злоумышленниками. Ключевым эпизодом аферы стала продажа пятикомнатной квартиры в престижном районе Хамовники: летом 2024 года мошенники, выдавая себя за представителей компетентных органов, убедили артистку, что жилье нужно срочно реализовать, а вырученные 112 миллионов рублей перевести на так называемые «безопасные счета». Под давлением и в состоянии стресса Долина выполнила все указания преступников. Впоследствии квартира была передана законному приобретателю — сделка прошла по документам, но ее истинная подоплека вскрылась позже.

Правосудие расставило точки над i: в ноябре 2025 года суд вынес приговор четырем фигурантам дела — каждый из них получил от четырех до семи лет лишения свободы в колонии. Этот вердикт стал не просто формальным закрытием уголовного производства, а своего рода сигналом о том, что даже тщательно спланированные схемы обмана не остаются безнаказанными.

История Ларисы Долиной — это одновременно и предостережение о коварстве телефонных аферистов, и пример того, как следствие и суд способны восстановить справедливость, пусть и не сразу.

По материалам Baza

А вы как считаете, на что Лариса Долина должна потратить полученные по суду деньги? Поделитесь в комментариях.