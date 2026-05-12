Лариса Долина отказалась выступать 25 мая в Москве: что случилось

Певица Лариса Долина была вынуждена изменить график выступлений. Сольный концерт в Москве, запланированный на 25 мая в баре Petter, перенесли якобы из-за участия артистки в праздновании Дня города Санкт‑Петербурга. Примечательно, что даже местные организаторы не располагали информацией о появлении певицы на мероприятии.

Изначально музыкальный вечер должен был пройти 25 мая в столичном заведении Petter. Однако в срочном порядке программу скорректировали — в указанную дату на сцене появится Александр Буйнов.

По словам директора исполнительницы, Ларису Долину пригласили выступить на праздновании Дня Санкт‑Петербурга, из‑за чего выступление в столице сдвинули на неделю вперед. При этом точные сведения о площадке, где состоится выступление в Северной столице, остаются неизвестными: представитель артистки не раскрыл эту информацию, а организаторы торжества не были заранее осведомлены о ее участии.

К тому же в конце апреля певица столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем: ее госпитализировали из‑за острой боли в спине. На тот момент Долина проживала в арендованном жилье — туда она переехала после того, как покинула квартиру в Хамовниках.

А в первые дни мая Лариса Долина анонсировала выход новой песни. В композиции под названием «Момент истины» Лариса Александровна сравнила критику в свой адрес с распятием на кресте.

