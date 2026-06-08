Лариса Долина осенью откроет джаз-клуб в Москве

Выступая перед журналистами, исполнительница раскрыла имя своего будущего детища. Заведение будет называться «Джаз Land». Сама Долина призналась, что название содержит отсылку к ее личности: буквы в слове Land расшифровываются как Лариса Александровна Долина.

Проект находился в разработке несколько лет. Идея клуба появилась у Долиной еще три года назад. К осени 2024 года ремонт в помещении был практически завершен, закуплена аппаратура, певица даже собиралась приурочить открытие ко дню рождения внучки. Однако этим планам не суждено было сбыться.

Открытие пришлось перенести из-за резонансного судебного скандала. В августе 2024 года Лариса Долина стала жертвой телефонных мошенников. Злоумышленники ввели артистку в заблуждение, она поверила в необходимость продать квартиру и заключила сделку с предпринимательницей Полиной Лурье. Квартиру продали за 112 миллионов рублей, после чего Долина перевела средства аферистам.

После того как певица поняла, что ее обманули, она попыталась вернуть квартиру через суд и была признана потерпевшей по уголовному делу. Пока шли судебные тяжбы о признании сделки недействительной, запуск музыкального проекта оказался заморожен.

Сейчас, когда юридические перипетии остались позади, а дело передано в правоохранительные органы, Долина решила вернуться к творческим планам.