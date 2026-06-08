Лариса Долина осенью откроет джаз-клуб в Москве

Певица Лариса Долина. Фото: КП/Евгения Гусева

Народная артистка России Лариса Долина сообщила, что планирует запустить собственный джазовый клуб. По словам певицы, открытие заведения запланировано на осень 2026 года.

Выступая перед журналистами, исполнительница раскрыла имя своего будущего детища. Заведение будет называться «Джаз Land». Сама Долина призналась, что название содержит отсылку к ее личности: буквы в слове Land расшифровываются как Лариса Александровна Долина.

Проект находился в разработке несколько лет. Идея клуба появилась у Долиной еще три года назад. К осени 2024 года ремонт в помещении был практически завершен, закуплена аппаратура, певица даже собиралась приурочить открытие ко дню рождения внучки. Однако этим планам не суждено было сбыться.

Открытие пришлось перенести из-за резонансного судебного скандала. В августе 2024 года Лариса Долина стала жертвой телефонных мошенников. Злоумышленники ввели артистку в заблуждение, она поверила в необходимость продать квартиру и заключила сделку с предпринимательницей Полиной Лурье. Квартиру продали за 112 миллионов рублей, после чего Долина перевела средства аферистам.

После того как певица поняла, что ее обманули, она попыталась вернуть квартиру через суд и была признана потерпевшей по уголовному делу. Пока шли судебные тяжбы о признании сделки недействительной, запуск музыкального проекта оказался заморожен.

Сейчас, когда юридические перипетии остались позади, а дело передано в правоохранительные органы, Долина решила вернуться к творческим планам.

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