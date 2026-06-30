Лариса Долина обрушилась на мам, красящих детей: «Ты итак хорошенькая»

Певица Лариса Долина выразила недовольство по поводу внешнего вида юной блогерши и певицы Веры Гурдовой. Как сообщает «Пятый канал», на лице девочки были видны тональный крем, помада, тени, подводка и накладные ресницы.

Лариса Долина против макияжа у детей

Долина осудила решение родителей разрешить ребенку такой яркий макияж, назвав ситуацию возмутительной. Артистка обратилась к девочке с вопросом, зачем ее красят в столь юном возрасте, подчеркнув, что она прекрасна и без косметики.

«Ты итак хорошенькая… Она и так хорошенькая вообще, невозможно! Ох, эти мамы!» — возмутилась исполнительница.

Что известно о девочке, к которой обратилась Лариса Долина

Вера Гурдова обучается в Международной академии музыки, которой руководит Николай Агутин. В ее творческой биографии — совместные выступления с Ладой Дэнс, Ириной Ортман, Владимиром Солодковым, а также с Марией Янковской и Betsy (настоящее имя — Светлана Чертищева), известными по песне «Сигма-бой».

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