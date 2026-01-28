Лариса Долина — на прощании с Александром Олейниковым: "Нас познакомил когда-то Саша Абдулов"

В Москве состоялось прощание с телеведущим и продюсером Александром Олейниковым. Скорбную церемонию посетили многие известные персоны. В их числе и певица Лариса Долина.
Какой Долина предстала на прощании с Олейниковым?
Лариса Долина на прощании с Александром Олейниковым предстала в черном пуховике с сумкой-кроссбоди. Голову Долина покрывать не стала. Волосы она собрала в пучок.
На лице Ларисы Александровны — ни капли макияжа. Она не стала наносить мейкап, вероятно, опасаясь, что из-за слез он может выглядеть не идеально. На прощании с Олейниковым Долина сидела рядом с семьей Стриженовых. В руках певица держала носовой платок и время от времени вытирала им слезы на глазах.
Лариса Долина на прощании с Александром Олейниковым. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
Что сказала Долина про Олейникова
Лариса Долина во время церемонии прощания не отказала журналистам в общении. Она поделилась, что давно дружила с Олейниковым. А познакомил его с певицей ныне покойный актер Александр Абдулов.
"Неожиданная смерть человека, который был таким живым, таким органичным. Он любил жизнь, заряжал всех своей энергией. Нас познакомил когда-то Саша Абдулов, и с тех пор Саша Олейников стал моим другом. Другом по духу, по отношению к жизни. Это страшная потеря", — сказала Лариса Долина.
Гроб с телом Александра Олейникова. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
Когда не стало Александра Олейникова
Известный продюсер, много лет отдавший работе на телевидении, Александр Олейников скоропостижно скончался в ночь на 24 января. Ему было 60 лет. По словам дочери Олейникова, причиной смерти ее отца стал оторвавшийся тромб.
28 января в траурном зале Троекуровского кладбища состоялась церемония прощания с Александром Олейниковым. Траурное мероприятие посетили Константин Эрнст, Михаил Ширвиндт, Екатерина и Александр Стриженовы, Игорь Угольников, Федор Бондарчук и другие знаменитости.
