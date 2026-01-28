Лариса Долина — на прощании с Александром Олейниковым: "Нас познакомил когда-то Саша Абдулов"

В Москве состоялось прощание с телеведущим и продюсером Александром Олейниковым. Скорбную церемонию посетили многие известные персоны. В их числе и певица Лариса Долина.

Какой Долина предстала на прощании с Олейниковым?

Лариса Долина на прощании с Александром Олейниковым предстала в черном пуховике с сумкой-кроссбоди. Голову Долина покрывать не стала. Волосы она собрала в пучок.

На лице Ларисы Александровны — ни капли макияжа. Она не стала наносить мейкап, вероятно, опасаясь, что из-за слез он может выглядеть не идеально. На прощании с Олейниковым Долина сидела рядом с семьей Стриженовых. В руках певица держала носовой платок и время от времени вытирала им слезы на глазах.