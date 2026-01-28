Лариса Долина — на прощании с Александром Олейниковым: "Нас познакомил когда-то Саша Абдулов"

Лариса Долина. Фото: Алексей Белкин / Global Look Press

Певица Лариса Долина посетила траурную церемонию прощания с Александром Олейниковым.

В Москве состоялось прощание с телеведущим и продюсером Александром Олейниковым. Скорбную церемонию посетили многие известные персоны. В их числе и певица Лариса Долина.

Какой Долина предстала на прощании с Олейниковым?

Лариса Долина на прощании с Александром Олейниковым предстала в черном пуховике с сумкой-кроссбоди. Голову Долина покрывать не стала. Волосы она собрала в пучок.

На лице Ларисы Александровны — ни капли макияжа. Она не стала наносить мейкап, вероятно, опасаясь, что из-за слез он может выглядеть не идеально. На прощании с Олейниковым Долина сидела рядом с семьей Стриженовых. В руках певица держала носовой платок и время от времени вытирала им слезы на глазах.

Лариса Долина на прощании с Александром Олейниковым. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org

Что сказала Долина про Олейникова

Лариса Долина во время церемонии прощания не отказала журналистам в общении. Она поделилась, что давно дружила с Олейниковым. А познакомил его с певицей ныне покойный актер Александр Абдулов.

"Неожиданная смерть человека, который был таким живым, таким органичным. Он любил жизнь, заряжал всех своей энергией. Нас познакомил когда-то Саша Абдулов, и с тех пор Саша Олейников стал моим другом. Другом по духу, по отношению к жизни. Это страшная потеря", — сказала Лариса Долина.

Гроб с телом Александра Олейникова. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org

Когда не стало Александра Олейникова

Известный продюсер, много лет отдавший работе на телевидении, Александр Олейников скоропостижно скончался в ночь на 24 января. Ему было 60 лет. По словам дочери Олейникова, причиной смерти ее отца стал оторвавшийся тромб.

28 января в траурном зале Троекуровского кладбища состоялась церемония прощания с Александром Олейниковым. Траурное мероприятие посетили Константин Эрнст, Михаил Ширвиндт, Екатерина и Александр Стриженовы, Игорь Угольников, Федор Бондарчук и другие знаменитости.

Читайте также:

Добавить комментарий
О текстовых форматах

Простой текст

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.
  • Адреса веб-страниц и email-адреса преобразовываются в ссылки автоматически.

Читайте также