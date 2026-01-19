Квартира, особняк, ферма: за какое имущество бьется Джиган в разводе с Самойловой

Конфликт, начавшийся осенью 2025 года, вышел на новый уровень: Джиган через своих адвокатов заявил, что намерен оспорить брачный договор, который, как он утверждает, подписал под давлением. Если ему это удастся, раздел многомиллионного состояния пары пойдет по совершенно другому сценарию.

Что стоит на кону: особняк, ферма и московская квартира

Согласно условиям брачного договора, который супруги подписали еще в 2020 году, все имущество, нажитое до этой даты, достается Оксане Самойловой. А то, что было куплено позже, остается у того, на чье имя оформлено.

Что это значит на практике? Если контракт останется в силе, Оксане, скорее всего, отойдут несколько ключевых активов:

Семейный особняк, где жила вся семья.

Ферма, которую пара купила и обустраивала для жизни за городом.

Квартира в Москве, которую Джиган приобрел много лет назад, еще до 2020 года.

Джиган же, согласно букве этого документа, может лишиться прав на все перечисленное. Именно этот расклад и не устраивает артиста, который теперь пытается доказать, что подписывал бумаги, не отдавая себе отчета в последствиях.

Версия защиты: реабилитация, таблетки и ультиматум

Адвокаты Дениса Устименко выдвигают свою версию событий 2020 года. Они связывают подписание контракта с тяжелым периодом в жизни артиста.

По их словам, после рождения четвертого ребенка в семье начался кризис. Джиган, по версии защиты, ушел в запой, после чего друзья отправили его в реабилитационный центр. Там ему назначали сильнодействующие препараты, влияющие на психику и способность ясно мыслить.

Именно в этот момент, утверждают юристы, в клинику приехала Оксана. Она якобы поставила мужу ультиматум: либо развод, либо подписание брачного договора на ее условиях.

Находясь, по словам защиты, под действием лекарств и в состоянии стресса, Джиган подписал документы. Теперь его команда настаивает, что это было сделано не по доброй воле, а под давлением обстоятельств, что нарушает его права.