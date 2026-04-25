«Кусок жизни, выдранный из каждого из нас»: Якубович сделал признание о Пиманове

Телеведущий Леонид Якубович с глубокой грустью вспомнил своего давнего друга — Алексея Пиманова, ушедшего из жизни. В эмоциональном монологе Якубович раскрыл, каким удивительным человеком был его товарищ, и поделился размышлениями о его невероятной работоспособности и душевных качествах.

Якубович признался, что дружба с Пимановым длилась почти четыре десятилетия — и потеря близкого человека стала для него настоящим потрясением.

«Впервые я почувствовал, что незаменимые люди есть. Кусок жизни, выдранный из каждого из нас… Мы дружили лет сорок, наверное. В моей жизни немного людей, которым я не то чтобы завидовал, но я никак не мог к ним приравняться. Давайте считать: чтобы выпустить программу «Человек и закон» — надо неделю заниматься этим плотно; для того, чтобы снять кино — надо там пропасть на всю жизнь; и генеральный директор огромного телеканала (медиахолдинга) — это занимает больше чем сутки. Как он распределял это все время? И при этом, обратите внимание, он на всех кадрах всегда улыбается», — сказал Якубович в эфире программы «Пусть говорят», посвященной памяти Алексея Пиманова.

Слова Якубовича рисуют портрет человека исключительной энергии и внутренней силы — того, кто успевал реализовывать масштабные проекты, руководить крупными медиаструктурами и при этом сохранять доброжелательность и оптимизм.