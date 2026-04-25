«Кусок жизни, выдранный из каждого из нас»: Якубович сделал признание о Пиманове

Телеведущий Леонид Якубович с глубокой грустью вспомнил своего давнего друга — Алексея Пиманова, ушедшего из жизни. В эмоциональном монологе Якубович раскрыл, каким удивительным человеком был его товарищ, и поделился размышлениями о его невероятной работоспособности и душевных качествах.
Якубович признался, что дружба с Пимановым длилась почти четыре десятилетия — и потеря близкого человека стала для него настоящим потрясением.
«Впервые я почувствовал, что незаменимые люди есть. Кусок жизни, выдранный из каждого из нас… Мы дружили лет сорок, наверное. В моей жизни немного людей, которым я не то чтобы завидовал, но я никак не мог к ним приравняться.
Давайте считать: чтобы выпустить программу «Человек и закон» — надо неделю заниматься этим плотно; для того, чтобы снять кино — надо там пропасть на всю жизнь; и генеральный директор огромного телеканала (медиахолдинга) — это занимает больше чем сутки. Как он распределял это все время? И при этом, обратите внимание, он на всех кадрах всегда улыбается», — сказал Якубович в эфире программы «Пусть говорят», посвященной памяти Алексея Пиманова.
Слова Якубовича рисуют портрет человека исключительной энергии и внутренней силы — того, кто успевал реализовывать масштабные проекты, руководить крупными медиаструктурами и при этом сохранять доброжелательность и оптимизм.
Алексей Пиманов. Фото: Александр Кулебякин / Global Look Press
Воспоминания телеведущего подчеркивают не только профессиональные достижения Пиманова, но и его редкую человеческую черту: умение оставаться открытым и улыбчивым даже в условиях колоссальной нагрузки.
По словам Якубовича, Алексей Пиманов был одним из тех редких людей, на которых он всегда смотрел с восхищением — не с завистью, а с искренним уважением и стремлением равняться.
Известного телеведущего и продюсера Алексея Пиманова не стало 23 апреля. Он умер от инфаркта. Прощание с Пимановым состоится 27 апреля. Похоронят звезду отечественного телевидения на Троекуровском кладбище.