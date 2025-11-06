Кушанашвили высказался о начале карьеры Кудрявцевой: "Лера терпела насмешки"

Отар Кушанашвили сделал Лере Кудрявцевой комплимент, который некоторым пользователям Сети показался двусмысленным. Шоумен одновременно и похвалил телеведущую, и указал на ее "промахи" в прошлом. Но жена хоккеиста Игоря Макарова привыкла слышать критику в свой адрес. И давно не реагирует на подобные выпады.

Что Кушанашвили думает о Кудрявцевой

Так, в "Шоу Без Купюр" Отар восхитился профессионализмом Кудрявцевой, подметив, как та выросла в его глазах, став мастером своего дела. А ведь когда-то Лера не отличалась всеми этими качествами, тонко намекнул Кушанашвили.

В начале нулевых многие откровенно ругали телеведущую, которая делала свои первые шаги на ТВ. Но благодаря дисциплине и трудолюбию Кудрявцева сумела занять свою нишу в шоу-бизнесе. Сегодня она ведет популярные передачи, ее узнают, ею восхищаются.

"Плакала, но продолжала делать", — похвалил Леру шоумен.

За что Кушанашвили похвалил Кудрявцеву

Как мы уже писали ранее, Отар даже восхитился внешней красотой телеведущей. Он подметил, что выглядит 54-летняя Кудрявцева просто восхитительно. А ведь когда-то, как подметил шоумен, она "начинала дурнушкой" в одном из телевизионных проектов.

"Посмотрите, как она обошла всех в течение карьеры. Лера терпела насмешки за плохой русский язык, за внешний вид. Она училась потихоньку", — заметил Кушанашвили.

Благодаря своей стойкости, как подметил шоумен, Лера стала украшением не только передач, но и фестивалей. Ее часто зовут на различные музыкальные мероприятия в качестве ведущей в паре с Сергеем Лазаревым.

Что Кушанашвили говорит про Диброву

Ко всему прочему, досталось от Кушанашвили и Полине Дибровой. Отар усомнился в ее красоте и привлекательности. Он удивился, что из-за жены шоумена Дмитрия Диброва распалась чья-то семья. Ведь, по слухам, Полина увела миллиардера Романа Товстика у его жены с шестью детьми.

"Как за несколько месяцев, даже за год, красивая ростовская девушка превратилась вот в это? Как? Что там такого, из-за чего распались семьи?" — удивлялся Кушанашвили.

