Кушанашвили: "В пару SHAMANа и Мизулиной не верю"

На этот раз объектом его критики стал певец SHAMAN (Ярослав Дронов) и его отношения с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Отар не просто усомнился в искренности пары, но и оценил интеллектуальные способности артиста.

Кушанашвили прямо заявил, что не верит в роман Ярослава и Екатерины. По его мнению, поклонники певца, которые видят в нем образец для подражания, ошибаются в своих ожиданиях.

"В пару Шамана и Мизулиной не верю. Я считаю, что люди, выбравшие его ролевой моделью, просто не рассчитали. Наверное, он замечательный парень в быту, замечательный сын, что он добрый и глупый, на мой взгляд", — заявил журналист в интервью Светлане Бондарчук.

При этом Отар не отрицает, что Дронов — человек приятный в общении и хороший семьянин. Но вот его способности, по мнению Кушанашвили, оставляют желать лучшего.

"Парень просто понял, что это время — его"

В чем Отар не отказывает Шаману, так это в деловой хватке. По словам журналиста, артист вовремя сориентировался и теперь просто "выжимает" из своего успеха максимум.

"Парень просто понял, что это время – его. И ему нужно по максимуму из него выжать", — резюмировал Кушанашвили.

Роман, который обсуждают все

Напомним, слухи о романе между SHAMAN и Екатериной Мизулиной появились в начале 2026 года. Папарацци заметили их вместе на Байкале, где певец трогательно выцарапал на льду сердце с инициалами возлюбленной.

Позже Ярослав и Екатерина перестали скрывать отношения и теперь регулярно появляются вместе на публике.

Поклонники разделились на два лагеря: одни умиляются идиллии, другие подозревают пиар. Кушанашвили, судя по всему, придерживается второй версии. Впрочем, сам певец никак не комментирует нападки журналиста. Он продолжает гастролировать, петь хиты и, судя по всему, не обращать внимания на критиков.