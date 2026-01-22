Кушанашвили переживает за Волочкову: "Она же была очень одаренной, сверходаренной"

Анастасия Волочкова на днях с размахом отметила 50-летие. Было приглашено множество звездных гостей. Среди них оказался и Отар Кушанашвили. Телеведущий знаком с танцовщицей с 90-х годов. Он откровенно поделился своими переживаниями прямо на ее юбилейном вечере.

Эмоциональное признание Кушанашвили

Журналист Отар Кушанашвили внезапно заявил, что опасается за судьбу Анастасии Волочковой. Он не стал скрывать своих эмоций и поднял тему, которую обычно не обсуждают на праздниках.

Кушанашвили вспомнил, какой была Волочкова в начале пути. Он подчеркнул ее талант и потенциал. Его слова прозвучали очень лично.

"Я очень переживаю за нее, она же была очень одаренной, сверходаренной! И что потом произошло?! Вот это неправильно выбранная стезя!" — эмоционально заявил Кушанашвили.

Он считает, что Волочкова, обладая огромным талантом, сделала в жизни неверный выбор. Эта мысль стала для него главной темой разговора о судьбе артистки.

Совет Волочковой от давнего друга

Отар Кушанашвили посоветовал Анастасии Волочковой пересмотреть свои взгляды на жизнь. Он затронул тему отношения к окружающим и к общественному мнению. Кушанашвили уверен, что внимание к чужим словам мешает звезде.

"Она слишком много отвлекается на дураков. Люди редко выдерживают такой пресс давления" — объяснил он.

По словам Кушанашвили, главная задача для Волочковой — сохранить ценность своей натуры. Он обозначил это как ключевой момент для дальнейшей жизни артистки.

Друг увидел свою миссию в том, чтобы озвучить свои переживания. Он сделал это открыто и публично, не подбирая формулировки.

Как Волочкова отпраздновала юбилей

Анастасии Волочковой 20 января исполнилось 50 лет. В честь юбилея балерина устроила шоу, на которое пригласила близких друзей. В беседе с Teleprogramma.org Волочкова хвасталась, как все прошло. По ее словам, было очень много зрителей и прессы.

Пропустил праздник друг балерины Никита Джигурда. Его не пустила Марина Анисина. Не было на юбилее у Волочковой и ее мамы, и дочери Ариадны. Родственницы в ссоре. По словам Анастасии, и мама, и дочь ее заблокировали.

По материалам телеграм-канала "Звездач"

