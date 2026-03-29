"Курение не убьет, если ты с охраной": Киркоров разозлил россиян в аэропорту Барнаула

В аэропорту заметили человека, подозрительно похожего на короля российской эстрады. Он стоял с сигаретой там, где курить строжайше запрещено. Но, видимо, для звезд работают другие правила.

По словам очевидцев, мужчина в темных очках и дорогой одежде не стал искать специально отведенное место для курения. Он просто закурил прямо в здании аэропорта, не обращая внимания на запрещающие знаки и удивленные взгляды окружающих. Охрана, сопровождавшая артиста, не сделала ему замечания.

Пользователи соцсетей уже окрестили эту ситуацию новой поговоркой:

"Курение не убьет, если ты с охраной".

И правда, обычному пассажиру за такое нарушение грозил бы как минимум штраф, а то и выдворение из аэропорта. Киркоров же, судя по всему, продолжил свой путь, не заметив препятствий.

Филипп Киркоров давно привык быть в центре внимания, причем не только благодаря своему творчеству. За плечами артиста — и конфликт с журналисткой Ириной Ароян в Ростове-на-Дону, когда он в сердцах разбил камеру, и громкий скандал после "голой вечеринки" Насти Ивлеевой, и ссора с коллегами по цеху. Но курить в аэропорту — это, пожалуй, новый уровень публичного эпатажа.

Одни поклонники возмущаются: мол, звезда, а ведет себя хуже простых смертных. Другие оправдывают: устал, нервничал перед концертом, не заметил. Третьи просто смеются: "Вездесущий Киркоров, теперь еще и курильщик".

Сам певец инцидент пока не комментирует.