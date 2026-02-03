"Купать там будущего ребенка": как Бузова обустроила ванную комнату в квартире

Поющая телеведущая Ольга Бузова в личном блоге показала святая святых — свою ванную комнату. Звезда впервые пустила поклонников в личное пространство. Ольга Бузова уточнила, что обустроила в квартиру ванную в рамках подготовки к материнству.
Первая ванная Ольги Бузовой
Ранее Ольга признавалась, что у нее нет времени принимать ванную, поэтому она предпочитает душ. Она часто выбегает из дома на съемку с мокрой головой и пьет кофе на бегу. У нее такой темп жизни, что полежать в ванне будто и не про нее. Однако на днях она все же сделала исключение.
"Я впервые приняла ванну в своей квартире. Я — человек-душ, часто выбегаю из дома с мокрой головой на съемку, пью кофе на бегу, у меня такой темп жизни, что полежать в ванне — будто и не про меня от слова совсем", — поделилась Ольга Бузова.
Звезда призналась, что изначально продумала ванну с практичной целью. Ольга Бузова не теряет надежды когда-нибудь все же стать мамой.
"Я и обустроила ее на всякий случай, что можно было купать там будущего ребенка, например", — поделилась Ольга Бузова.
Ванная комната Ольги Бузовой. Фото: соцсети Ольги Бузовой
Дом, интерьер и вкус Ольги Бузовой
Ольга Бузова обладает прекрасным вкусом и может похвастаться роскошным интерьером в своем гнездышке. Ванная комната оформлена в нежных светлых тонах. Уюта придают расставленные на полочках свечи, ракушки.
Ольга Бузова уже много лет входит в топ ярчайших звезд шоу-бизнеса и получает высокие гонорары. При этом телезвезда уверяет, что относится к деньгам довольно бережно. По ее словам, это не зависит от уровня дохода и статуса.
Ванная комната в квартире Ольги Бузовой. Фото: соцсети Ольги Бузовой
Сколько лет Ольге Бузовой?
Ольге Бузовой в январе исполнилось сорок лет. К этому возрасту она успела побывать замужем и развестись. Ольга Бузова мечтает встретить достойного мужчину и стать мамой.
Но пока она говорит о том, что расплачивается за свой успех тем, что не может выбрать себя. Кроме этого, в обществе уже давно бытует мнение о том, что "Ольгу Бузову никто не потянет".
Между тем, бывший муж Ольги Бузовой, экс-футболист Дмитрий Тарасов, после развода с ней создал новую семью. Он счастлив в браке с моделью Анастасией Костенко, которая родила ему четверых детей.
А вы как думаете, мечтам Ольги Бузовой о ребенке суждено сбыться? Ответьте в комментариях.
Читайте также: