"Купать там будущего ребенка": как Бузова обустроила ванную комнату в квартире

Поющая телеведущая Ольга Бузова в личном блоге показала святая святых — свою ванную комнату. Звезда впервые пустила поклонников в личное пространство. Ольга Бузова уточнила, что обустроила в квартиру ванную в рамках подготовки к материнству.

Первая ванная Ольги Бузовой

Ранее Ольга признавалась, что у нее нет времени принимать ванную, поэтому она предпочитает душ. Она часто выбегает из дома на съемку с мокрой головой и пьет кофе на бегу. У нее такой темп жизни, что полежать в ванне будто и не про нее. Однако на днях она все же сделала исключение.

"Я впервые приняла ванну в своей квартире. Я — человек-душ, часто выбегаю из дома с мокрой головой на съемку, пью кофе на бегу, у меня такой темп жизни, что полежать в ванне — будто и не про меня от слова совсем", — поделилась Ольга Бузова.

Звезда призналась, что изначально продумала ванну с практичной целью. Ольга Бузова не теряет надежды когда-нибудь все же стать мамой.