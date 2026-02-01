Кудрявцева о фаворите Пугачевой на "Суперстаре!": "Это убийственно сексуально"

В субботу, 31 января, на телеканале НТВ состоялась премьера шоу "Суперстар! Битва сезонов". В проекте принимают участие победители и самые яркие участники прошлых сезонов.

Один из них – харизматичный певец Сергей Челобанов. В 90-е годы он закрутил роман с Аллой Пугачевой, который продлился несколько лет. Пока Примадонна не ушла к Филиппу Киркорову.

В первом выпуске звезды 80-х-2000-х исполняли свои самые известные хиты. Сергей Челобанов вышел на сцену с песней "О Боже!". И пробудил души прекрасные порывы женской половины судейской компании. Впрочем, не только души. Звездные женщины намекнули, что их либидо значительно повышается, как только они видят Челобанова перед собой.

Лера Кудрявцева - Сергею Челобанову: "Делайте со мной что хотите"

Лера Кудрявцева и раньше признавалась, что неравнодушна к манкому Сергею Васильевичу. Челобанову. Кстати, у Сергея Соседова точно такое же имя и отчество. Лера не изменила себе и в этот раз.

"Вы фирмА, ходячий секс на сцене, - отметила Лера Кудрявцева. – Ваш тембр, поведение на выступлении… Я ваша фанатка. Делайте со мной что ходите.

Он выходит на сцену, и ты видишь фирменного артиста. Это убийственно сексуально".

Эстафету похвалы Сергея Челобанова подхватила и Ирина Понаровская.

"Это офигительно, - не стеснялась своих эмоций Ирина Витальевна. – Время, в котором вы пребываете, ваше, аранжировка тоже. Все на месте".

Также высокую оценку выступления Сергея Челобанова дал Стас Пьеха.

Сергей Соседов о Сергее Челобанове: "Всегда импровизирует"

Своим восторгом поделился и тезка артиста Сергей Соседов.

"Сколько ни слушаешь эту песню, но каждый раз как первый раз. И Сережа ее так преподносит. У него свежие эмоции и чувства, - сказал Сергей Соседов. - Каждый раз восхищаешься этими голосовыми данными, просто сходишь с ума. И Челобанов всегда импровизирует".

После оценки жюри Сергей Челобанов получил восемь баллов. И с первого же выпуска он стал одним из лидеров проекта.

Кстати, в первом выпуске "Битвы сезонов" Сергей Васильевич признался, что после участия в прошлогоднем "Суперстаре!" его телефон просто разрывался от звонков. Так, певца приглашали выступить не только в России, но даже в Австралии.

А вам нравится Сергей Челобанов? Делитесь в комментариях!