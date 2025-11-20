Куда пропала Юлия Михалкова из "Уральских пельменей": несколько месяцев не выходила из дома

Звезда шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова не так давно вышла на связь, рассказав, куда она пропала. Актриса долгое время не появлялась на публике, и вот почему.

Что случилось с Михалковой

Юлия призналась, что долгое время проходила курс реабилитации. У нее были сильные боли в спине. Этот период актриса юмористического жанра описывает как очень сложный. На какое-то время знаменитость оказалась в прямом смысле заперта в своей квартире.

Она с трудом перемещалась по дому. И когда боль стала чуть меньше, Юлия смогла хотя бы на время выезжать из дома, чтобы съездить на важные встречи. Даже путь от квартиры до лифта занимал у Михалковой минут двадцать, она с трудом могла сесть в машину. Любая неровность на дороге отзывалась сильной болью в спине.

"Однажды я просто не смогла встать с кровати из-за сильнейшей боли в спине. Мне понадобилась сложная реабилитация, лекарства и курсы мануальной терапии", — приводит Mk.ru слова экс-участницы "Уральских пельменей".

Чем сейчас занимается Михалкова

При всем при этом Юлия успела выпустить свою первую полнометражную картину. Михалкова очень переживала, сталкивалась с напряжением и стрессом, нервничала из-за объема работы. Все эти накопленные эмоции и сказались на ее здоровье, а также перенесенный ранее ковид. Сейчас звезда "Уральских пельменей" увлеклась парфюмерией. Она даже записалась в онлайн-школу, чтобы создавать свои ароматы.

А как вы считаете, почему Михалкова ушла из шоу "Уральские пельмени"? Пишите в комментария.