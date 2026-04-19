Куда пропал Сильвестр из "Универа" Алексей Климушкин: кочует по Европе, стал коучем

Актер Алексей Климушкин, получивший известность благодаря роли Сильвестра Андреевича в сериале "Универ", начал проводить курсы по самопознанию в Праге.

Это произошло после его отъезда из России, последовавшего за изменением мировой повестки. Информация об этом поступила от Telegram-канала Mash.

Чем занимается Алексей Климушкин

Как сообщает издание, 60-летний Климушкин принципиально отклоняет предложения от российских заказчиков. Он путешествует по Европе в одиночку и стал частью пражского проекта, где участники развивают личностный потенциал через методики самопознания и творческие практики, включая так называемую "кинотерапию".

По данным Mash, актер формирует небольшие группы численностью до 15 человек в месяц. Стоимость его услуг составляет 32 тысячи рублей за групповое занятие и 48 тысяч рублей — за индивидуальную сессию.

Как сообщает источник, итогом участия в проекте для каждого может стать что-то своё — от заготовки для фильма до официального статуса "человек искусства".

Чем известен Алексей Климушкин

Алексей Климушкин, который сам характеризует свой образ жизни как "кочевую эмиграцию", рассуждает о тоске по дому, депрессивных состояниях и о том, как работа над сценариями и добровольное отшельничество помогли ему найти внутренние ориентиры.

Алексей Климушкин — российский актер, прославившийся после исполнения роли олигарха Сильвестра Сергеева в сериале "Универ".

Среди прочих его работ — участие в сериале "Бандитский Петербург", эпизодическая роль в "Опере. Хроники убойного отдела" и ряд других работ.

