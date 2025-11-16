Куда 78-летняя Тарасова тратит деньги: пристрастилась к элитному шопингу?

Звезда шоу "Ледниковый период" Татьяна Тарасова известна своей любовью к красивой одежде, в частности, к дорогим меховым изделиям.

Часто на соревнованиях заслуженный тренер СССР выбирала яркие наряды, подчеркивающие престиж и величие ее родины. Таким образом, Татьяна Анатольевна успешно совмещала спортивные выступления своих подопечных с демонстрацией высокого уровня стиля и элегантности.

Как сейчас живет Тарасова

Тарасова, хотя и завершила активную работу с фигуристами, остается вовлеченной в мир спорта. Однако, когда дело доходит до отдыха, она выбирает способ, знакомый многим женщинам: походы по магазинам с друзьями. Но, как признается сама Татьяна Анатольевна высокая требовательность к вещам мешает ей совершать покупки — зачастую она покидает магазин без приобретенных товаров.

"Если себе, то покупаю… ну, белье. Если есть что-то моего размера — их мало, если не сказать, совсем нет, — пожаловалась Тарасова в шоу "Секрет на миллион" на телеканале НТВ. — Я испорчена Славой Зайцевым, моим другом, которого я обожала".

На что тратит "сбережения" Тарасова

Татьяна Анатольевна долгое время одевалась в эксклюзивные вещи, созданные специально для нее известным дизайнером. Привычка носить одежду индивидуального пошива стала частью ее образа жизни. Теперь же она решила попробовать себя в новом амплуа, занявшись разработкой собственных моделей одежды.

"Я могла потратить столько, сколько давали — причем сразу. Если машина понравилась — не могу шикануть. Я лучше мех куплю. Мы ходили в шубах. Наши спортсмены выигрывали, и мы были очень хорошо одеты. Надо было к чемпионату Европы подготовиться", - делится Тарасова.

