Кучера и Верещагин затеяли вражду на шоу 'Ставка на любовь'

Шоу телеканала 'Пятница!' 'Ставка на любовь' обещает стать завораживающим зрелищем. Вскрылись детали первого выпуска программы. В нем особенно отличились двое — Оскар Кучера и Олег Верещагин.

Что не поделили Кучера и Верещагин?

В первый же день между Оскаром Кучерой и Олегом Верещагиным возникло напряжение. Оно переросло в конфликт. Ощущение, что парни объявили друг друг войну и стали врагами.

Верещагин назвал Кучеру пенсионером из-за того, что тот допускал ошибки в испытаниях. Оскар же заявил, что ранее не знал такого артиста, как Верещагин. Он язвительно высказался о его карьере.

"Мне попадаются видео Гарика Харламова, других комедийщиков. Но Верещагин не всплывал", — сказал Кучера.

В ответ Верещагин пожелал Кучере скорейшего вылета с проекта. И ехидно предсказал его жуткий скандал с женой из-за этого.

Когда шоу 'Ставка на любовь' выйдет в эфир?

Первый выпуск программы 'Ставка на любовь' телезрители увидят 5 сентября на телеканале 'Пятница!'. В проекте примут участие звездные пары: Дина Аверина и Дмитрий Соловьев, Олег Верещагин с женой Александрой, Оскар Кучера с женой Юлией, Анфиса Чехова с Александром Златопольским и другие.

Анфиса Чехова на днях получила предложение руки и сердца от продюсера Александра Златопольского. В беседе с Teleprogramma.org она рассказала, что свадьба состоится в теплое время года. Скорее всего, весной или летом 2026-го.

