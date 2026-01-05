Кто неожиданно заменит Долину в Доме музыки и причем тут Прилучный

Судьба запланированного выступления Ларисы Долиной в Московском международном Доме музыки предрешена. Артистку отменили в связи с хейтом со стороны общественности. А все из-за квартиры, которую певица сначала продала москвичке, а потом нагло забрала обратно.

Кто займет сцену 6 марта

Несмотря на то, что на официальных плакатах до сих пор можно увидеть имя 70-летней певицы, реальность выглядит иначе. В тот же вечер и на той же площадке поклонников будут ждать другие исполнители.

Сольные программы представят 39-летняя Пелагея и 41-летний музыкант Петр Дранга. Эта своеобразная «рокировка» в афише Дома музыки говорит сама за себя, оставляя юбилейный концерт Долиной в статусе несостоявшегося события.

От зрительских жалоб до личных бурь

Формальным основанием для отмены шоу стали многочисленные жалобы от зрителей. Однако контекст этого решения невозможно понять без оглядки на громкий личный скандал, в котором оказалась певица.

Летом 2024 года Долина стала жертвой мошенничества: продав свою квартиру, она перевела вырученные 112 миллионов рублей аферистам, представившимся сотрудниками правоохранительных органов. Певица была уверена, что участвует в спецоперации, и лишь позже обратилась в суд с требованием признать сделку недействительной.

Судебная история развивалась по драматичному сценарию. Сначала кассация подтвердила право Долиной на недвижимость, оставив покупательницу Полину Лурье и без денег, и без квартиры.

Однако Верховный суд в декабре кардинально изменил ситуацию, отменив все предыдущие решения и обязав артистку освободить жилье. Финал этой эпопеи наступил 25 декабря 2025 года, когда Мосгорсуд постановил выселить Ларису Долину, отклонив ее просьбы об отсрочке.

Историческая параллель

Эта ситуация невольно вызывает ассоциации с другим известным случаем, когда общественная реакция повлияла на карьеру артиста. Речь о бывшем муже Агаты Муцениеце, актере Павле Прилучном.

После волны критики и обсуждения его личной жизни в медиапространстве, его образ также претерпел изменения, а некоторые проекты стали восприниматься публикой через призму скандалов.