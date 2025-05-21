Кто мама Никиты Ефремова?

Некоторые поклонники считали, что мамой актера Никиты Ефремова является актриса Евгения Добровольская. В январе, когда Евгении Добровольской не стало, Никите Ефремову начали поступать соболезнования от почитателей его таланта.

Но тот сразу же уточнил, что его мама — филолог и бывший литературный редактор театра 'Современник' Ася Воробьева.

Что известно об этой женщине?

У Аси Воробьевой была очень бурная личная жизнь. Она несколько раз была замужем. Ее третьим по счету мужем стал сын Олега Табакова, актер и предприниматель Павел Табаков. По некоторым данным, Ася была знакома с ним еще с детства.

Именно Антон Табаков привел Асю в 'Современник' и познакомил со своим другом Михаилом Ефремовым. У Воробьевой и Ефремова завязался бурный роман, в результате которого в 1988 году и появился на свет Никита Ефремов.

Михаил Ефремов признал сына официально, когда тому уже было двенадцать лет.