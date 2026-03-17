"Кто еще так может страдать": на фоне болезни Лерчек Натан спел трогательную песню

Музыкант Натан в личном блоге разместил видео, на котором запечатлено, как он исполняет песню из репертуара Сосо Павлиашвили. Многим показалось, что это послание было адресовано Лерчек. Ведь именно в этот день она легла в клинику, чтобы начать лечение от рака.

О чем спел Натан на фоне болезни Лерчек

Натан (Алишер Мирзохонов) выложил душещипательное видео. Музыкант в белоснежной рубашке, небрежно расстегнутой у груди, с драматическим надрывом исполнял песню "Знаю" из репертуара Сосо Павлиашвили.

"Знаю, что скоро тебя потеряю, но сердце боится понять, а мне его трудно унять", — страстно пел артист.

Натан дал понять, что очень доволен собой и тем, как из его уст звучит хит Сосо Павлиашвили. Певец заявил, что умеет страдать на публику.

"Покажите мне того, кто еще так может страдать", — прокомментировал Натан в своем Telegram‑канале.

Подписчики знаменитости тут же признались, что очень впечатлены силой эмоций, переданных исполнителем.