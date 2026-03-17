"Кто еще так может страдать": на фоне болезни Лерчек Натан спел трогательную песню

Музыкант Натан в личном блоге разместил видео, на котором запечатлено, как он исполняет песню из репертуара Сосо Павлиашвили. Многим показалось, что это послание было адресовано Лерчек. Ведь именно в этот день она легла в клинику, чтобы начать лечение от рака.
О чем спел Натан на фоне болезни Лерчек
Натан (Алишер Мирзохонов) выложил душещипательное видео. Музыкант в белоснежной рубашке, небрежно расстегнутой у груди, с драматическим надрывом исполнял песню "Знаю" из репертуара Сосо Павлиашвили.
"Знаю, что скоро тебя потеряю, но сердце боится понять, а мне его трудно унять", — страстно пел артист.
Натан дал понять, что очень доволен собой и тем, как из его уст звучит хит Сосо Павлиашвили. Певец заявил, что умеет страдать на публику.
"Покажите мне того, кто еще так может страдать", — прокомментировал Натан в своем Telegram‑канале.
Подписчики знаменитости тут же признались, что очень впечатлены силой эмоций, переданных исполнителем.
Натан с женой. Фото: соцсети
Что сказала о Лерчек жена Натана
Ранее о ситуации с блогером Лерчек высказывалась жена Натана Анастасия Швецова. Оказывается, молодую женщину заподозрили в том, что она "наколдовала" болезнь для своей соперницы. Анастасия ответила на эти обвинения.
Она заявила о поддержке Лерчек и пожелала ей скорейшего выздоровления.
Натан крутил роман с Лерчек на глазах у всей страны. Музыкант и на тот момент только-только разведенная блогерша демонстрировали страсть во время съемок реалити-шоу ТНТ "Звезды в джунглях".
После участия в проекте жизнь Лерчек круто изменилась. И не в лучшую сторону. Она оказалась под следствием, потом забеременела от своего возлюбленного, танцора из Аргентины. В конце февраля на свет появился четвертый ребенок Лерчек. А сразу после этого стало известно, что блогерша тяжело больна. У нее последняя стадия рака.
Сейчас Лерчек находится в клинике, где ей проводят химиотерапию. Уголовное преследование против нее приостановлено. Между тем, находятся люди, которые считают, что Лерчек историю с раком придумала.
