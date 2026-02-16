Ксения Собчак пожаловалась на одиночество: "Всюду правит серость"

Телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале поделилась переживаниями об одиночестве. По ее словам, она нередко сталкивается с чувством изоляции, когда не находится собеседника для равного диалога и дискуссии.

Ксения Собчак: "Мир несправедлив"

Журналистка отметила, что в такие моменты особенно осознает ценность встречи со своим спутником жизни Константином Богомоловым, а также возможность в трудную минуту обратиться к подруге — режиссеру Валерии Гай Германике.

Свою мысль Собчак завершила фаталистичным выводом о несправедливости мироустройства, где, по ее мнению, доминирует посредственность, а конечным итогом для всех является смерть.

"Мир несправедлив, всюду правит серость, мы все умрем", - отметила журналистка.

Что связывает Ксению Собчак и Валерию Гай Германику

Этот текст в соцсетях появился как перепост рассуждений Валерии Гай Германики о том же одиночестве.

Кстати, Германика и Собчак дружат много лет. Правда, в их отношениях не всегда все было гладко. Звезды не общались около восьми лет.

Валерия становилась и гостьей программы "Осторожно, Собчак!". В том эфире Ксения рассуждала о трансформациях, произошедших с Валерией.

Ведь в молодости Гай Германика была панком, а потом, по выражению Собчак, стала очень православным человеком, и все в контрастной форме.

