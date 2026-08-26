Ксения Шойгу во второй раз стала мамой

35-летняя Ксения Шойгу — младшая дочь экс-министра обороны РФ Сергея Шойгу, выпускница МГИМО, общественный деятель и спортсменка — родила второго ребенка. Как сообщает ТАСС, Ксения вновь стала мамой девочки. Новость уже вызвала восторженную реакцию в соцсетях: аккаунт Ксении заполнен поздравлениями, добрыми словами и смайликами от друзей, близких и подписчиков.

У Ксении уже есть 4-летняя дочь Милана от брака с блогером Алексеем Столяровым. С бывшим мужем Шойгу сохранила теплые, доверительные отношения — они вместе воспитывают Милану, а Алексей часто публикует фото с малышкой в соцсетях. Сам Столяров сейчас состоит в отношениях с танцовщицей, которая недавно подарила ему ребенка.

Шойгу и Столяров познакомились в 2019 году на «Гонках Героев». Роман развивался быстро, через два года пара объявила о помолвке, а в сентябре 2021-го Ксения впервые стала мамой. В 2023 году супруги расстались.

Имя отца второго ребенка 35-летняя Ксения не раскрывает. О ее нынешнем избраннике публично ничего не известно.

Ксения Шойгу — настоящий адепт здорового образа жизни: увлекается велоспортом и бегом, придерживается вегетарианской диеты и обожает правильное питание. На пятом месяце беременности она буквально не слезала с тренажеров, что поражало и восхищало подписчиков.

Теперь, судя по всему, тренировки на время уступят место материнским заботам — счастливая мама двоих детей планирует посвящать наследникам максимум свободного времени. Ранее по воскресеньям Ксения старалась проводить время с отцом, обсуждая важные вопросы. Не исключено, что с появлением малыша этот график изменится.