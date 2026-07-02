Ксения Бородина об очередях на заправках: «В среднем, надо отстоять 175 минут»

По ее словам, длинные очереди на АЗС не выводят ее из себя.

«Тут только с прекрасным чувством юмора надо реагировать, а иначе никак. Я вижу эти очереди и как представлю, сколько нужно стоять… В среднем, 175 минут»

Ранее блогер уже высказывалась о повседневных неудобствах, с которыми сталкиваются россияне.

Она возмущалась необходимостью постоянно включать и выключать VPN для доступа к разным сервисам.

«Новые реалии. Хочешь поговорить по телефону, подключить Wi-Fi – нужно выключить VPN. Хочешь зайти в соцсети – нужно включить VPN. Нужно оплатить парковку, а потом снять сторис – включить и выключить VPN. Просто целыми днями ты занимаешься какой-то фигней», — сетовала тогда ведущая.

Тогда же Бородиной разъяснили, что подобные ограничения связаны с блокировками соцсетей на территории России.

Проблемы с топливом в России обсуждаются не первый месяц. В отдельных регионах водители сталкивались с перебоями в поставках бензина и вынуждены были отстаивать очереди на заправках, а некоторые частные сети АЗС приостанавливали продажу топлива. Местные власти заявляют, что решают проблему.