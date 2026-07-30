Ксения Бородина и Виктория Боня разругались в соцсетях из-за консилера

Под одним из видео, опубликованных в сети, на котором Ксения выглядела не в лучшем свете, Виктория написала комментарий с предложением передать коллеге консилеры собственного бренда.

Это был явный намек на то, что макияж телеведущей нуждается в коррекции.

Ксения быстро отреагировала на это сообщение. Она заявила, что недовольна тем, как СМИ и недоброжелатели постоянно вылавливают неудачные кадры с ее участием исключительно ради увеличения просмотров.

По мнению Бородиной, Виктория решила подшутить над ней только для того, чтобы привлечь внимание к своему косметическому бренду.

На этом конфликт не закончился. В ответ Бородина опубликовала не самое удачное фото Бони и обвинила ее в травле.

Публичная перепалка двух знаменитостей моментально разлетелась по соцсетям и вызвала бурную реакцию подписчиков. Многие пользователи встали на сторону Ксении, другие поддержали Викторию.