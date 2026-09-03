Ксения Алферова – о последних днях жизни бабушки: «Ушла в квартире на Покровке»

Внучка покойной, актриса Ксения Алферова, подтвердила печальную новость и рассказала, что бабушка провела последние дни в своей московской квартире на Покровке, в кругу самых близких людей.

Похороны состоялись 27 августа в закрытом формате, подробности церемонии не разглашаются.

Ксения Архиповна родилась в 1922 году в Белоруссии. В годы войны она работала на оборонном заводе в Новосибирске, где вручную делала противотанковые снаряды, а затем ушла на фронт радисткой.

После войны получила юридическое образование и много лет работала по специальности. Она воспитала двух дочерей, в том числе будущую народную артистку России Ирину Алферову.

52-летняя Ксения Алферова опубликовала в соцсетях трогательный пост, в котором назвала бабушку «олицетворением любви».

«Попрощались с нашей Бамой. Ушла в мир иной Ксения Архиповна Алферова на 104-ом году жизни. Невероятная женщина! Она отражала Божий свет очень ярко и делилась со всеми щедро! Бабуля оставила свой свет во всех нас! У нас теперь есть очень сильный и заботливый ангел-хранитель».

Актриса также попросила поклонников помолиться о душе усопшей и заказать сорокоуст. Секрет долголетия бабушки внучка называла просто: «В любви к людям! Душа у бабушки светится, поскольку она всю жизнь отдавала».

В 2023 году, к 101-летию ветерана, в подъезде её дома на Покровке установили памятную табличку.