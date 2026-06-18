Кристина Орбакайте с годами стала копией Аллы Пугачевой

Недавние фото и видео Кристины, опубликованные в соцсетях, вызвали бурное обсуждение. Подписчики обратили внимание, что при определенном освещении, макияже или фильтрах Орбакайте становится практически неотличима от своей матери в молодости.

«Показалось, что это Пугачева под фильтрами», — написали пользователи под одним из свежих постов певицы.

Другие фанаты также отметили, что Орбакайте копирует не только внешние черты, но и манеру держаться, а также мимику своей матери.

Сравнения Кристины с Аллой Борисовной возникают не впервые. Орбакайте действительно переняла у матери не только внешность, но и некоторые сценические приемы. Многие поклонники отмечают, что Кристина не просто похожа на Пугачеву, а является ее «отражением» в музыке и жизни.

Сама Орбакайте никогда не отрицала влияния матери на свою карьеру. В интервью она не раз признавалась, что Алла Борисовна всегда была для нее примером и главным советчиком. Но при этом Кристина всегда подчеркивала, что идет своим путем и не пытается полностью копировать мать.

Алле Пугачевой сейчас 77 лет. Она проживает на Кипре вместе с мужем иноагентом Максимом Галкиным* и детьми. Несмотря на возраст и проблемы со здоровьем, певица продолжает оставаться главной фигурой российской эстрады.

Кристина Орбакайте — старшая дочь Пугачевой, родившаяся в 1971 году в браке с Миколасом Орбакасом. Она живет в США вместе с мужем Михаилом Земцовым и дочерью Клавдией. У Кристины также двое взрослых сыновей от предыдущих отношений — Никита Пресняков и Дени Байсаров.

В последние годы Орбакайте реже появляется на российской сцене и больше времени проводит с семьей в Америке. Однако она продолжает выпускать новые песни и радовать поклонников редкими выступлениями.

*Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.